Che cosa è il talento?

Lo chiamano quel dono naturale. Per la musica, l’arte, lo sport, la scrittura, anche per lo studio, la scienza, le relazioni umane. Il talento è quel “qualcosa in più” che fa la differenza. Un’inclinazione particolare che, se portata alla luce, è immediata distinzione dalla massa, evoluzione, volo.

“Talento” è uno dei termini più usati (probabilmente anche più abusati) dell’epoca Millennial. Dal micro universo familiare alla macro realtà delle multinazionali, tutto sembra ruotare attorno alla necessità del talent scouting, la ricerca costante delle eccellenze, delle spiccate inclinazioni (non solo artistiche) che possano realmente “fare la differenza”.

Ma cos’è davvero il talento? Come si sviluppa? E soprattutto: come si riconosce?

La letteratura scientifica, a riguardo, è contraddittoria. Ciò su cui si è in genere concordi è il fatto che un talento naturale possa essere individuato quando si è ancora piccoli. L’aspetto che però rende ancora accesa la discussione è se questo talento debba considerarsi frutto di una predisposizione genetica e di precisi fattori biologici.

Alcuni studi, per esempio, hanno evidenziato nei violinisti e in altri suonatori di strumenti a corda una differenza di ampiezza nella rappresentazione a livello della corteccia delle cifre dalla mano sinistra (quella coinvolta nella digitazione delle corde). Un’asimmetria cerebrale che è apparsa ancora più rilevante quando collegata all’età in cui gli strumentisti hanno avuto le prime esperienze musicali. Tuttavia, le differenze biologiche nello sviluppo di un talento possono non essere considerate imprescindibili.

Quello che è stato scientificamente rilevato è che l’origine di un talento è spesso collegato ad alcune strutture geneticamente trasmesse, che può essere messo in luce già in tenera età e che fornisce una base sulla quale poter costruire un’eccellenza. Soltanto una ristretta parte di individui è effettivamente dotata di talenti speciali, ma è opinione comune che per eccellere e raggiungere il successo sia fondamentale una pratica intensa e costante.

Lo ha ribadito anche la strabiliante acrobata e artista canadese Erika Lemay, intervenuta come ospite alla recente edizione del Glamour Beauty Show: «Da piccoli tutti hanno interesse e talento per qualcosa. Ma in termini pratici, il talento serve solo a crescere fino al livello di media bravura. Per emergere davvero e raggiungere l’eccellenza è indispensabile affiancarlo alla disciplina: ciò che davvero fa la differenza, nel tempo, sono le ore spese ad allenarsi con intelligenza!».

Del talento, della sua espressione e della sua ricerca si occuperanno anche i quattro giudici della decima edizione di XFactor, il Talent Show musicale che a partire dal 27 ottobre su Sky Uno inizierà la fase live, con le esibizioni dei concorrenti scelti durante le selezioni e i bootcamp.

A loro abbiamo chiesto una definizione del concetto di “talento” e le risposte hanno dimostrato quanto questo “dono della natura”, seppur sottoposto a studi e misurazioni scientifiche, resti ancora qualcosa di speciale e indefinibile, strettamente collegato anche a una precisa percezione soggettiva.

Per la cantante Arisa, che a XFactor10 guiderà la squadra degli Under Uomini, il talento rappresenta infatti «la capacità di comunicare se stessi attraverso l’arte». Per Alvaro Soler, alla guida dei Gruppi, il talento è la messa in luce di qualcosa di «semplice e spontaneo». Per Manuel Agnelli, che seguirà i concorrenti Over 25, il talento si cela invece «nella capacità di saper raccontare una storia (nel caso specifico, quelle descritte dalle canzoni interpretate, ndr) suscitando un’emozione talmente forte da far credere di esserne i diretti autori». Per il rapper Fedez, infine, guida della categoria Under Donne, esprimere e riconoscere un talento è «un fatto di pancia».

Del resto, la storia e l’esperienza insegnano che il talento più autentico non potrà mai venire alla luce se non nutrito anche da una forte passione. Quel sentimento sublime che è spesso la chiave di tutto: profondo, costante, totalizzante. E viscerale, appunto.