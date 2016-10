This is Him! Zadig & Voltaire

Zadig&Voltaire, brand parigino dall’anima rock, ha presentato quest’autunno la nuova coppia di fragranze create in collaborazione con l’azienda Beaute Prestige International.

Insieme a This is Him!, che io ho potuto testare in anteprima, è uscito anche il suo alter ego femminile, This is Her! Come anime gemelle, le fragranze contengono entrambe la stessa nota di base: il sandalo, ingrediente iconico della maison francese, la cui scia profumata crea tra sé e l’altro un’irresistibile alchimia. This is Him! racchiude una nota di testa, composta da incenso piccante, pompelmo e pepe nero, e un cuore di vaniglia. Il contrasto creato dall’insolita unione di questi elementi rende il profumo molto particolare e accattivante, oltre che decisamente differente da tutti gli altri che io abbia mai provato prima. Invece This is Her! si apre con una nota di testa più soft e floreale di gelsomino e pepe rosa, rivelando una nota di fondo a base di vaniglia e castagna. Anche i due packaging si oppongono e e si attraggono in un equilibrio perfetto. Black per l’uomo e white per la donna, hanno il vetro infranto e una volta che vengono uniti diventano un tutt’uno.

Con il mio alter ego Cristina, ho partecipato per Zadig&Voltaire al primissimo Glamour Beauty Show. Diecimila tra lettrici e lettori hanno affollato lo scorso weekend il Superstudio Più di Milano, dove si è tenuto il mega evento di Glamour dedicato alla bellezza a 360°. Tra sedute di make-up e hairstyle, servizi fotografici scattati live e nuovi trend spiegati da otto dei più grandi brand, si è assistito ai talk di attori, studiosi, sportivi, artisti… Donne e uomini eccezionali come la campionessa paralimpica Bebe Vio, che ha saputo affascinare e lasciare con il fiato sospeso la bellissima folla di partecipanti. Tra cui me, ovviamente!