My Guerlain experience in Paris

Nel raccontarvi la mia recente esperienza a Parigi con Guerlain vorrei più che altro raccontarvi un sogno che ho vissuto i primi di ottobre in uno dei palazzi più belli e suggestivi della mia città del cuore.

Nel 2013 Guerlain ha trasformato il 68 Champs – Elysées nel paradiso ideale di Lusso e Bellezza. Sono stata accolta in questa boutique straordinaria per la quale il famoso architetto americano Peter Marino ha messo a disposizione il suo talento, rimanendo affascinata dall’arte indescrivibile del minimo dettaglio.

Ogni locale ha la sua storia, la sua arte…

Ogni reparto è funzionale al racconto di una linea partendo dal prodotto più iconico fino alla sua interpretazione più attuale.

Mi perdevo in questo sogno continuamente, tra un aroma e una nuance, tra una tazza di the e un dipinto magnifico.

Sarà per questo che un secolo dopo la sua creazione, il 68 Champs-Elysées continua ad essere identificato come luogo della vera “Art de Vivre” francese.

Non ho potuto evitare di provare le mie chicche preferite, il nuovo Profumo La Petite Robe Noire Eau de Parfum Intense abbinato all’omonima gamma dei rossetti La Petite Robe Noire, il più raffinato equilibrio visivo-olfattivo che potessi desiderare.

Ho trovato qualcosa senza il quale nessuna donna dovrebbe uscire di casa, quantomeno non per affrontare la giornata nel modo più chic!

Il Nuovo Lingerie de Peau, un fondotinta leggero, delicato ed estremamente elegante.

Per dare un tocco di profondità ai vostri occhi ho scoperto il Look Autunno 2016 , 5 nuovi colori caldi per gli ombretti da abbinare all’eye-liner, quella linea sottile tra il giorno e la sera, quel disegno istintivo firmato Guerlain.

Come ho concluso la mia giornata magica?

La favola ha trovato il più dolce degli epiloghi nella stanza regale, affacciata sugli Champs-Elysées e nelle mani del personale professionale e preparato di Guerlain.

Mi sono regalata un massaggio indimenticabile sulle note de La Petite Robe Noir.

Un’esperienza mistica che consiglio a tutte voi per vivere al meglio il sogno parigino.

Photos taken by Jean Picon in Paris