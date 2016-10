Guerlain: Expérience Parisienne

Dal mio finestrino guardo una distesa di nuvole bianche, quelle più in alto, si tingono di rosa. Volare all’alba è sempre così affascinante, mi prometto ogni volta di indossare la mascherina e recuperare ore di sonno, ma resto puntualmente incantata dal sorgere del sole. Bevo un caffè americano sapendo che non sarei riuscita in ogni caso a chiudere occhio, la mia direzione è Parigi, il che mi riempie di energia.

Ad aspettarmi c’è il team Guerlain, che non solo mi porta alla scoperta di quella che è molto più di una splendida boutique, ma mi coccola per una mattinata intera.

Arrivo negli Champs Elysées -e nonostante venga a Parigi almeno un paio di volte l’anno- mi ritrovo a scattare fotografie dall’auto come una turista. Il numero 68 di Avenue des Champs Elysées è un luogo storico, magico, che racchiude la vera “Art de Vivre” francese. Un connubio tra lusso e bellezza in cui si resta incantati anche dalle piccole straordinarie creazioni: i guanti del Profumiere, la sciarpa di seta e L’Eau de Perfum 68 per esempio. Non resisto e provo qualche fragranza, iniziando nuovo profumo La Petite Robe Noir Eau de Parfum.

Mi accompagnano poi al piano interrato e mi spiegano come questo non sia soltanto un luogo di bellezza, ma ci sia qualcosa in più, qualcosa di unico. Il mondo olfattivo di Guerlain si declina anche in un ristorante con menù esclusivo creato dallo chef stellato Guy Martin, “Le 68“.

Non posso trattenermi per molto, purtroppo. La vera sorpresa infatti, la scopro poco dopo, quando arrivo all’ “istituto”. Proprio così lo chiamano, l’istituto Guerlain, aperto nel 1939 e simbolo del savoir-faire Parigino.

Mi trovo subito immersa in un mondo senza tempo, dove storia e modernità si mescolano, un invito a rilassarsi, sentirsi liberi, lasciarsi sedurre e sorprendere. Ecco la sorpresa: l’esperienza sensoriale continua con uno dei loro trattamenti di bellezza più avanzati.

Scopro che i prodotti dell’alveare sono fra le sostanze curative naturali più efficaci al mondo, i loro principi attivi sono stati racchiusi in Abeille Royale, una crema giorno che rende subito la pelle più luminosa. Alla fine del trattamento infatti, sono pronta per i meeting della giornata, con un viso più disteso e luminoso -a prova anche di una sveglia alle 4.30 del mattino!