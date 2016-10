Fughe d’Autunno in città

Chi l’ha detto che anche le città non possano offrire ottime occasioni di svago, divertimento, relax? Da Milano a Bologna, da Genova a Roma, ecco dove andare e cosa fare in questi giorni, per un fine settimana fuori dai soliti giri!

Benessere a Milano: raffinate esperienze sensoriali alla Shiseido Spa Milan

L’obiettivo è rinvigorire l’umore, la pelle, lo stato di benessere generale? Alla Shiseido Spa Milan dell’Hotel Gallia non avrete che l’imbarazzo della scelta! Il suo punto di forza è l’unione fra tradizione occidentale e orientale, in una straordinaria combinazione di tecniche moderne e trattamenti avanzati, frutto dell’esperienza del beauty brand nipponico. Massaggi corpo e viso, percorsi multisensoriali, Private Suite da provare in coppia e poi piscina, area fitness, virtual golf. L’offerta è ampia, sia per lui che per lei. Un suggerimento? Provate il Total Zen Delight, uno speciale massaggio corpo a base di ZEN, fragranza dolce e sensuale dalle spiccate proprietà rilassanti. Contiene note aromacologiche particolarmente efficaci come antistress.

Teatro a Genova: la tragedia di Orfeo ed Euridice in versione moderna

Fino al 6 novembre, Il Teatro della Tosse di Genova porta in scena, Eurydice di Jean Anouilh, la riscrittura modernista di un classico greco da parte di uno dei più celebri drammaturghi francesi del ‘900. Racconta dell’amore e dei suoi rischi, tratteggia la complessità dei rapporti umani. Protagonista della rilettura di Anouilh è una giovane donna che contiene in sé tratti di modernità straordinari per il personaggio di un dramma scritto nel 1941. Eurydice è una donna moderna, libera, capace di far convivere dentro di sé il disincanto e l’innocenza. Quando si affronta il mito di Orfeo ed Euridice, la domanda che ci si pone è sempre la stessa: “Perché Orfeo si è voltato?” Orfeo ha la possibilità di riavere Eurydice, ma non è capace di superare la propria gelosia. Deve guardarla negli occhi, per assicurarsi che l’amante gli stia dicendo la verità. E così la perde per sempre, condannandola agli Inferi.

In mostra a Bologna: David Bowie Is, alla riscoperta di un mito

Avete tempo fino al 13 novembre per andare a visitare David Bowie Is, la celebre retrospettiva realizzata dal Victoria and Albert Museum di Londra e dedicata alla straordinaria carriera di uno degli artisti più audaci, influenti e innovativi del panorama musicale contemporaneo. Al MAMbo di Bologna, per l’unica tappa italiana, il percorso Il percorso si sviluppa attraverso contenuti “multimediali” che conducono il visitatore all’interno del processo creativo del Duca Bianco e descrive come il suo lavoro abbia canalizzato i più ampi movimenti nell’ambito dell’arte, del design, del teatro e della cultura contemporanea. Il ritratto che emerge è quello di un artista capace di osservare e reinterpretare la società contemporanea con uno sguardo innovatore lasciando tracce indelebili nella cultura visiva e pop. Sono più di 300 gli oggetti dell’archivio personale del musicista, selezionati dai curatori della mostra Victoria Broackes e Geoffrey Marsh e visibili a Bologna.

In fiera a Firenze: Florence Creativity, a tu per tu con l’arte del fatto a mano

Sarà la Fortezza da Basso a ospitare, dal 29 al 30 ottobre Florence Creativity, la fiera della creatività e del fare a mano, giunta alla settima edizione. Dedicata a tutti coloro che amano creare, osservare, imparare è il posto ideale anche per chi è alla ricerca di idee speciali per regali natalizi particolari e originali, nonché materiali, tessuti e filati da lavorare e da condire con la fantasia. Via libera quindi al découpage e shabby, ai bijoux da realizzare in modo esclusivo con componenti di qualità, alle tecniche dello scrapbooking, al cucito creativo e a molto altro ancora. Ricco anche il calendario di dimostrazioni e corsi. Per imparare a realizzare con le proprie mani ciò che l’ispirazione suggerisce.

Festival a Roma: Spirits, per degustare il meglio della mixology italiana

L’aperitivo? Non è stato mai così trendy! Sabato 29 ottobre, a partire dalle 16, l’Outdoor Festival, in via Guido Reni 7, presenterà Spirits, il primo grande evento a Roma dedicato alla cultura del bere bene e all’arte della miscelazione. Un’occasione per vivere una location eccezionale in maniera non convenzionale, un momento di vera convivialità all’insegna del benessere e dell’attenzione ad una migliore qualità della vita. Nel programma della giornata: sfida tra bartender, lezioni private, concerti e tanta musica. Tutto all’insegna di un giorno di svago, benessere e divertimento.

Turismo sostenibile a Napoli: trekking urbano per conoscere al meglio i luoghi dell’anima

Dal 29 ottobre al 13 novembre, la città di Napoli aderisce alla XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, un nuovo modo di fare turismo, meno strutturato e lontano dai circuiti più conosciuti, un turismo sostenibile e “vagabonding”, più libero e ricco di sorprese che privilegia gli angoli più nascosti e meno noti delle città d’arte italiane. Seguendo il tema di quest’anno, “i luoghi dell’anima” gli itinerari napoletani saranno dedicati a luoghi della fede e in particolare al Santo Patrono della Città. Itinerari belli e spesso esclusivi, poiché consentiranno di visitare anche luoghi chiusi al pubblico come la chiesetta di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte o le Catacombe di San Gennaro.