Il meglio della bellezza al Glamour Beauty Show. Eravamo in 10.000!

Diecimila. 10.000. Tantissime, sia scritto in parola sia in numero. Sono le lettrici che, da tutta Italia, hanno affollato la due giorni del Glamour Beauty Show, il primo grande evento dedicato alla bellezza a 360 gradi organizzato da Glamour, che si è tenuto venerdì 21 e sabato 22 ottobre al Superstudio Più di Milano.

Hanno guardato il futuro nelle proposte di 11 start-up innovative.

Hanno visto il giornale nascere in diretta, assistendo agli shooting live di 4 fotografi del nostro entourage: Cosimo Buccolieri, Massimo Ferrari, Mario Gomez, Fabrizio Turrà.

Hanno partecipato a una sessione di traning esclusiva firmata Nike.

Hanno condiviso i momenti più significativi sui social network con l’hashtag #glamourbeautyshow, per un totale di 25.000 mila interazioni all’ora.

Diecimila. 10.000. Senza contare le 300.000 persone collegate a Facebook e Instagram Stories per la diretta streaming. Più che tantissime hanno assistito ai 18 talk di artisti, studiosi, campioni, geni del marketing, top model e top chef, donne e uomini eccezionali. Con una verità, vera, intensa, che può anche commuovere: la Bellezza è energia.

La Bellezza è Bebe Vio, incredibile eroina paraolimpica, che dice alla giornalista Nina Verdelli: «La vita è proprio una figata! Datevi da fare: trovate qualcosa che vi piace sul serio, ponetevi un obiettivo e portatelo a termine, altrimenti come potrete mai essere felici?».

La Bellezza è Carol Alt, attrice e top model cult degli anni Ottanta, che parla di alimentazione come la più professorale delle icone e la più iconica delle professoresse.

La Bellezza è Jetsun Pema, sorella di Sua Santità il Dalai Lama e dal 1964 responsabile del Villaggio dei bambini orfani del Tibet, che spiega una filosofia semplice e schietta, fatta di pochi gesti che coniugano etica ed estetica, perché «non c’è miglior anti-aging che aiutare il prossimo». E in effetti, la sua pelle è quella di una ragazzina. Ai suoi piedi, la conduttrice Paola Maugeri, autentico motore di ogni talk.

La Bellezza è Lea T, prima modella transessuale che, in un dialogo commosso con la sottoscritta, lancia un messaggio forte: «Siamo le persone meno integrate: è difficile che ci venga dato un lavoro. Non esiste la compassione per noi. Pensate: solo in Brasile una transessuale al giorno muore per violenza».

Ancora: la giovane star della serie Disney Alex and Co. Beatrice Vendramin che, letteralmente assediata dai fan, racconta i gusti della Generazione Z, e il filosofo Franco Bolelli che discetta sul carattere della vera Bellezza, quella che sa crescere ogni giorno – incurante del tempo – grazie agli amori che non finiscono mai.

Per finire con gli attori Alessandro Preziosi e Lella Costa, che leggono poesie o ironizzano sulla avventura umana delle apparenze.

È vero, da questa prima fotografia mancano alcuni nomi che hanno reso animato, vivo, divertente, interessante e intelligente la nostra manifestazione. Qualcuno lo trovate già nella gallery. Per gli altri, appuntamento a presto. Perché il Glamour Beauty Show continua.

Il Glamour Beauty Show è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Milano.

Main partner: Volkswagen.

Thanks to Babasucco.

Foto di Andrea Tilaro.