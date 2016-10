Bebe Vio ha un messaggio per voi: vaccinatevi!

Il tema è delicato. Non c’è giorno in cui i quotidiani non diano spazio al dibattito sull’opportunità o meno di vaccinare, di vaccinarsi. Comunque la pensiate, vale la pena ascoltare il parere di Bebe Vio. Beatrice all’anagrafe. 19 anni, di cui otto vissuti con quattro protesi. Una meningite fulminante la costrinse, ancora bambina, a rinunciare a gambe e braccia. Ma lei, forte come pochi, si è tenuta stretta il resto: il sorriso, la determinazione, la grinta, la voglia di vincere in tutto. Il mese scorso si è aggiudicata due medaglie alle Paralimpiadi di Rio: l’oro nel fioretto individuale e il bronzo nella gara a squadre. Poi ha “vinto” una cena con Obama (a cui ha strappato un selfie anche se era vietato). E questo weekend, dal palco del Glamour Beauty Show, ha sfidato il pregiudizio sui vaccini.