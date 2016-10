On Hair Milan Editon: al via per la prima volta a Milano

Quest’anno On Hair Milan Edition va in scena il 23 e il 24 Ottobre a Milano: perfomance e show live più esclusivi per mettere in mostra le eccellenze del settore capelli. I visitatori possono scoprire le ultimissime tendenze moda, i tagli e le acconciature più originali grazie alla presenza di big internazionali del mondo dell’hair styling.

L’evento organizzato da Cosmoprof Worldwide Bologna vede salire i personaggi più famosi del panorama dell’hairstyling in un susseguirsi di live performance per reinterpretare i mood blond, bob, updo, fringe, volume, geometric.

Domenica 23 Ottobre i protagonisti del palcoscenico dello Show Theatre di On Hair sono stati Salon Emotion e Franco Curletto per L’Oréal, Mauro Galzignato per Kemon & Rock and Rollhair, Balmain, Bespoke Italia, Mimmo Laserra e Mod Salons per Alfaparf Milano, la squadra nazionale campionati del mondo per Vitality’s, BH Salon Company e Toni&Guy Education Collection.

Lunedì 24 Ottobre riflettori puntati su Filippo Sepe per Muster & Dikson, Carlo Bay per L’Oréal, Gabrio Staff per Tricologica, Hair Company Professional Academy & Club, Igor Rago per GHD, Gerry Santoro per Hi-Love Hair Show e Jill Vergottini per TMT Milano.















In concomitanza con On Hair Milan Edition, sempre al MiCo – Fiera Milano Congressi, si apre la sesta edizione di Esthetiworld by Cosmoprof, evento dedicato al mondo dell’estetica, della dermatologia, del nail e delle spa. Un vero e proprio palcoscenico dell’attualità, delle tendenze e del futuro tecnico-scientifico, imprenditoriale e di comunicazione per l’estetista.