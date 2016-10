Il mare in 7 mostre (e una linea di profumi)

C’è chi lo ama d’estate e per questo odia l’inverno, chi invece adora quello invernale e in estate va in montagna: in ogni caso è difficile trovare qualcuno che non subìsca la sua influenza. Il mare fa sempre un effetto. Se con il freddo solitamente ci si allontana da acqua e spiagge, la sua presenza può comunque essere rievocata nei mesi invernali. Come? Deliziando i sensi con l’arte e la rappresentazione del mare e rievocando il suo odore.

Per farlo abbiamo scelto sette mostre che coinvolgono il mare e una linea di profumi per portare il suo odore a casa (e addosso). La nuova linea di Acqua dell’Elba “Essenza di un’Isola” vuole raccontare olfattivamente il mare con tre capitoli/fragraze: Acqua, ispirato all’Isola d’Elba, Smeraldo, ispirato all’Isola di Pianosa, e Altrove, che rievoca i profumi dell’Isola di Montecristo. Scopri le mostre e le fragranze nella gallery in alto.

/ -