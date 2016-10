Nonne e nonni celebri, quel fascino senza tempo

/ -



























Cosa sarebbe la vita senza di loro? Senza quell’affetto incondizionato, quei piccoli vizi concessi (spesso di nascosto dai genitori!), quella dolce e infinita “complicità” che soltanto fra nonni e nipoti si può instaurare?

Ne è dimostrazione una nonna davvero molto speciale come l’attrice Sofia Loren, 82 anni compiti da poco e quattro nipotini all’attivo, la quale non si lascia sfuggire occasione per dichiarare il grande affetto che nutre per loro: «Mi piace giocare, correre, ridere con loro e ho un segreto per farmi apprezzare sempre. Sono la nonna del cioccolato: quando ne vogliono un po’ vengono sempre da me!».

Non per nulla, il 2 ottobre (già ricorrenza degli angeli custodi) è la giornata che si è scelto di dedicare a queste figure familiari importantissime, sebbene, per qualunque nipote, la presenza di nonni e nonne rende ogni giorno una festa! Anche volti celebri di tutto il mondo festeggeranno con gioia questa giornata a loro dedicata. Ecco una gallery con i volti più glamourous!