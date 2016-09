Il Duomo in rosa per la salute del seno

Anche quest’anno un landmark della città di Milano si illumina di rosa. Nel 2015 è stato l’albero della Vita, simbolo di Expo, oggi alle 20,30 per la prima volta il marmo bianco del Duomo di Milano assume il colore del nastro simbolo della Campagna BCA- Breast Cancer Awerness, per dare il via alla sua XXIV edizione. The Estée Lauder Companies affianca, per il secondo anno, la ricerca dell’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

L’iniziativa nasce nel 1992 per volontà di Evelyn Lauder, la fondatrice del brand, che dopo un evento personale, una diagnosi precoce, nel 1987, riuscì a curare un cancro tempestivamente. Da allora il nastro rosa è diventato simbolo di impegno per mantenere la salute del seno. Tra gli obiettivi primari quello di diffondere la consapevolezza che la malattia, purtroppo, è dietro l’angolo, ma non vuol dire che non può essere sconfitta. Con screening e prevenzione è possibile ridurre il numero di diagnosi, che si stima nel 2016 arriverà a 50 mila solo in Italia.

Ottobre è il mese scelto per ricordare, in 70 paesi, che il tumore al seno può essere guarito, merito della ricerca finanziata da campagne come questa e grazie al coinvolgimento e al supporto, anche emotivo, di tutti. Perché il claim di quest’anno è “tutti insieme per sconfiggere il tumore al seno”.

Il Duomo illuminato di una calda luce rosa è, infatti, simbolo della forza dell’unione. Un evento, possibile grazie al sostengo della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, che si ricollega a una tradizione: al funerale della signora Lauder, che morì per un tumore, non al seno, l’Empire State Building, per sua volontà, fu illuminato di luce rosa. Nel corso degli anni altri monumenti architettonici, come Taj Mahal, Cascate del Niagara, Opera Garnier a Parigi tra gli altri, sono diventati simboli universali nella lotta per la vita.

Il sito BCAcampaign.it invita tutti a condividere con gli hashtag #BCAstrenght e #NastroRosaAIRC i contenuti informativi, attraverso siti, blog e social per far passare il messaggio che il tumore al seno può essere messo KO, se diagnosticato in tempo. La raccomandazione dei medici coinvolti nella sensibilizzazione è che dai 30 ai 40 anni bastano visite ginecologiche regolari, tra i 40 e i 50 sono necessari esami specifici in caso di familiarità e tra i 50 e i 70 anni la mammografia è d’obbligo ogni due anni. «Perché il tumore al seno è per lo più legato all’invecchiamento», specifica la dottoressa Alessandra Gennari, medico oncologo presso l’Ente Ospedaliero Galliera di Genova. «La ricerca ci ha permesso di capire che anche la prevenzione quotidiana fa la sua parte. Non fumare, fare attività fisica, mangiare in modo equilibrato possono aiutare a prevenire il problema. Inoltre, recenti scoperte hanno evidenziato che le donne già colpite dalla malattia, se sovrappeso, rispondono più lentamente alle cure. Quindi una particolare attenzione va riservata a un regime alimentare che riduca la cosiddetta ‘Sindrome da insulina’, che si manifesta intorno alla menopausa».

Per la XXIV edizione che parte il 1 ottobre e continuerà per tutto il mese, la vendita di un prodotto di bellezza del Gruppo Estée Lauder Companies permette di devolvere €5,00 all’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, nata 50 anni fa per sconfiggere questa patologia che colpisce ogni anno in Italia una donna su otto nell’arco della vita.

I pink hero sono AVEDA BCA Hand Relief with Beautifing Aroma, crema mani; BUMBLE & BUMBLE Pret-à-Powder fissatore, shampoo secco, volumizzante con tappo rosa; CLINIQUE Dramatically Different Moisturizing Lotion+, lozione idratante che rinforza la barriera idrolipidica; DARPHIN Intral Redness Relief Soothing Serum, siero anti rossore; ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II, siero riparatore; LAB SERIES Age Rescue + Face Lotion for Men, che rinnova, ripara e dà energia alla pelle. LA MER Lip Balm, rigenera e idrata le labbra più secche.

Madrina di quest’anno è l’attrice Miriam Leone che ha conquistato il grande pubblico con “1992” e “La dama velata”. Dal 2008 Miriam è amica e sostenitrice dell’AIRC: «Al liceo questo tumore ha portato via la mamma della mia migliore amica, da allora ho deciso di fare qualcosa e mi sono schierata dalla parte dei 5000 ricercatori dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro», dice l’attrice. «Voglio ricordare a tutte le donne che ogni azione conta. Facciamo gli esami consigliati perché la diagnosi precoce è fondamentale per rendere il tumore al seno sempre più curabile».