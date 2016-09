Così una semplice “scia” diventa impronta di seduzione

Le regole dell’attrazione, si sa, restano uno dei più grandi misteri della vita! Eppure, sappiamo da numerose ricerche quanto, sul fronte della seduzione, l’olfatto possa agire da potente detonatore.

La scienza ha ripetutamente dimostrato che proprio gli odori rappresentano una costante misteriosa nell’universo delle relazioni, quel fattore X che può determinare la scelta di un partner anziché di un altro.

Il discorso riguarda soprattutto quella che è stata definita “la chimica dell’amore”, la percezione olfattiva naturale e inconscia. Ma il principio può essere ricondotto anche al potere attrattivo che molte fragranze possiedono e che rendono un profumo davvero speciale “al naso” di chi lo coglie, attribuendo valore e carisma a chi lo indossa.

Quali caratteristiche dovrebbe tuttavia possedere un profumo per far sì che la sua scia si trasformi in un autentico strumento di seduzione olfattiva? Ecco qualche suggerimento che vale per entrambi i sessi!

IL PROFUMO DEVE ISPIRARE E RICORDARE

A volte bastano pochi secondi: si annusa una scia e quasi in contemporanea il cervello elabora immagini dai risvolti sensuali, rintraccia una dolce ricordo dimenticato, suscita una sensazione di improvviso benessere emotivo. Succede perché l’olfatto comunica direttamente con il sistema limbico cerebrale, quello dove hanno sede emozioni e memoria. La fragranza più “incisiva” è quella capace di penetrare facilmente nel “database dei ricordi” di una persona.

IL PROFUMO DEVE INCURIOSIRE

Chi è questa affascinante persona che lo indossa? Cosa nasconde dietro tali raffinate e suggestive note? Quali pensieri, desideri, sogni hanno guidato la scelta di una fragranza così particolare? Quando una scia è capace di suscitare interrogativi simili in chi l’ha percepita, si può proprio dire che abbia sapientemente raggiunto il suo ambizioso obiettivo di conquista!

IL PROFUMO DEVE INTRIGARE CON IL SUO MISTERO

Inedito, diverso, sconosciuto. Proprio per questo emblema di qualcosa di speciale. Un profumo deve essere in grado di catturare l’attenzione con la sua scia peculiare, diffondendo il suo sentore misterioso nell’aria e lasciando disorientato chi la raccoglie.

Del resto, il vero segreto della seduzione è non svelarsi mai del tutto: colpire e nascondersi, suscitare un’emozione, eppure non rivelarne del tutto l’origine. Mostrarsi oggetto prezioso ma continuare a spiccare nel buio…

E non finisce qui…

IL PROFUMO COME PRELUDIO IN UN GIOCO INTRIGANTE

Conquistata l’attenzione e la curiosità, resta l’ultimo step sul fronte della seduzione completa. Il passaggio dall’immaginario al reale, dal mistero sognato a quello vissuto. La scia diventa corpo, la pelle diventa esplorazione, intrigo, sfida. Il desiderio di conquista spinge ad andare oltre, in un crescendo di reciproche emozioni private, anche ai limiti della trasgressione.

E come rinunciare al piacere insito in un innocuo e intrigante “gioco proibito”?

Vivi allora anche tu il brivido di un’esperienza di coppia “ad alto tasso di trasgressione”! Mercoledì 5 ottobre alle 19.30, collegati alla pagina Facebook dell’evento #ChaseTheGold e aiuta live, tramite i commenti e le reactons di FB, due complici, in modalità Bonny & Clide, nella loro caccia al tesoro. L’obiettivo? Entrare nella Banca d’Europa e rubare diamanti e lingotti d’oro!

Sean O’Pry e Hana Jirickova, i due modelli testimonial di 1 Million e Lady Million Privé, le due nuove fragranze firmate Paco Rabanne, avranno solo dieci minuti di tempo per mettere a segno il colpo, disattivando le telecamere di sicurezza e mettendo fuori gioco le guardie, mentre i loro più abili partners in crime si aggiudicheranno oltre ai profumi anche l’intero bottino. I vincitori saranno 15 e verranno comunicati il giorno dopo sul sito PacoRabanne.com.

Cosa aspetti? Segna subito in agenda e preparati a conquistare il tuo prezioso bottino!