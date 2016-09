Ysl Beautè: gli appuntamenti della bellezza di Ottobre

Continuano gli appuntamenti dedicati alle beauty addicted firmati Yves Saint Laurent Beautè.

La Color Showroom Experience permetterà di vivere un’esperienza beauty nel segno del colore e ad alto tasso di tendenza, grazie a un trucco completo realizzato dai top make up artist del brand.

Un fitto calendario di appuntamenti di bellezza nelle profumerie più rinomate delle principali città italiane. Scopri quella più vicina a te!

CASSINO

4- 8 Ottobre presso profumeria Consiorzio Estasi in Largo Dante, 21/25.

FORLÌ

18 – 22 Ottobre presso la profumeria Romagnola Profumi in via Ravegnana, 373/B

ROMA

18 – 22 Ottobre presso Cos.Par in via Giovanni De Calvi, 8/10.

SENIGALLIA

18 – 22 Ottbre presso Galeazzi Profumerie in via Abbagnano Nicola, 7.

PALERMO

4 – 8 Ottobre presso Leader in via Filippo Cordova, 65/67.

18 – 22 Ottobre presso Leader Profumi in viale Strasburgo, 241/247.

TRIESTE

11-15 Ottobre presso Guerin Vittorio & Co. in via Emo Tarabocchia, 1.