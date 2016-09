Glamour Beauty Show, due giorni a tutta bellezza

«L’umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo!… La scienza stessa non resisterebbe un minuto senza la bellezza», scriveva Fëdor Dostoevskij.

E proprio di bellezza in tutte le sue declinazioni e sfaccettature si parlerà e se ne vedrà tanta il 21 e il 22 ottobre durante il Glamour Beauty Show, l’evento aperto al pubblico organizzato dalla nostra testata al Superstudio di via Tortona a Milano. Due giornate non-stop, dalle 9.30 alle 19, all’insegna della beauty, tra conferenze, startup, supercosmetici, esperienze sensoriali e tante attività digitali.

Otto top brand del mondo beauty interpreterà un particolare trend seguendo come unico fil rouge “The Beautiful Journey”, la bellezza e l’evolversi delle diverse esigenze delle donne nel corso della vita, con allestimenti dove tutti potranno seguire e provare trucchi, profumi, cosmetici & Co.

Al Glamour Beauty Show va in scena la creatività. Nei due giorni dell’evento, infatti, sarà organizzato un vero e proprio set fotografico dove si alterneranno fotografi, modelle e stylist per creare le immagini che pubblicheremo sul prossimo numero di dicembre. Sedici scatti finali in cui verranno sintetizzati i grandi trend del Glamour Beauty Show, in un caleidoscopio di luci, colori, modelle, trucchi, abiti, acconciature, elaborazioni grafiche. Tutto il team di Glamour è coinvolto e il making of di ogni shooting verrà proiettato su un grande schermo a ritmo continuo.

In contemporanea agli show e alle beauty experience, nello spazio Auditorium ci sarà un appuntamento Talk che raccoglierà il meglio dei discorsi possibili sull’argomento Bellezza. Tra cultura e divertimento, scienza ed intrtainment. Protagonisti delle conferenze (brevi ma succosi, della durata di circa 25 minuti l’uno) personalità della ricerca scientifica, della cultura e dell’immagine, top model e life coach. Si spazierà dalla biologia della pelle alla bellezza nell’era digitale, fino alle tendenze più visionarie del make­up e dell’estetica.

Altro momento di ricerca e sviluppo sarà quello dedicato alla presentazione di 10 startup italiane ed europee legate al mondo della beauty al fine di creare sinergie e supportare l’innovazione. I relatori saranno introddotti da Paula Maugeri. Si tratta di un volto noto di tv e web, conosciuta ora anche come scrittrice di successo e legata all’impegno ecologico come suggerisce il suo libro dedicato alla sua vita a impatto zero, uscito per Mondadori. E due best seller Las Vegans e Alla Salute!