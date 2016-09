DonnAvventura 2016, la nuova sfida è Millennial chic!

/ -





































È finita l’epoca delle traversate del deserto, delle scalate sui ghiacciai, degli accampamenti nella giungla! Le nuove frontiere dell’avventura cambiano obiettivo, si uniformano alle impronte tecnoculturali contemporanee, esplorano paradisi “glocal” così come territori iperurbani dalle sfumature inedite.

In epoca Millennial, anche le sfide mutano forma e se un tempo il confronto era con la natura e l’ignoto, oggi fa leva sulle capacità organizzative, sullo spessore emozionale, sulle qualità relazionali di chi parte in esplorazione di mete lontane.

Così sarà anche per le giovani esploratrici, partite il 15 settembre alla scoperta delle terre più affascinanti e remote del globo, nell’edizione 2016 di DONNAVVENTURA, format lanciato ben 27 anni fa, a metà tra un reality e un reportage di viaggio, che sarà in onda dal 25 dicembre, per dieci domeniche consecutive, alle 14 su Rete4.

Cento giorni di viaggio che vedranno sei “nuove leve”, più 5 veterane delle prececenti edizioni pronte a partire, “in missione” ad Abu Dhabi, l’elegante capitale cosmopolita degli Emirati Arabi, in Thailandia, a Singapore, a Parigi, in California e nella Polinesia Francese. E c’è di più: per rendere ancora più completo l’itinerario, le esploratrici attraverseranno l’emisfero meridionale per raggiungere da Sud il lontano Giappone e andare alla scoperta della sua capitale, tappa conclusiva di questa spedizione attraverso il mondo.

Per Chiara, Paola, Saveria, Ana, Vale e Valentina, giovani protagoniste della nuova squadra di DonnAvventura (selezionate fra ben 180mila candidate da tutt’Italia!) si tratterà di una spedizione molto speciale: per la prima volta, le esploratrici vivranno una experience all’insegna del sogno e della raffinatezza, senza mai tralasciare i dettami del Turismo Responsabile, ovviamente.

Però no: non si tratterà di una semplice vacanza! Si andrà alla scoperta di posti bellissimi ma vissuti con operatività, ovvero lavorando alla costruzione dei minireport personali e di quello generale che andrà in onda il giorno di Natale, quando le giovani saranno a Tokyo, tappa finale del viaggio 2016, nonché “quartier generale” del beauty brand Shiseido, partner storico del fantastico mondo di DonnAvventura!

Le odierne sfide delle Millennial, pertanto, saranno principalmente con loro stesse: riuscire ad arrivare fino in fondo al viaggio (sono state selezionate anche 3 riserve!), vivere a stretto contatto con persone sconosciute, non farsi cogliere dalla stanchezza, dalla nostalgia di casa o dal rimpianto di legami fraterni creati in viaggio, ma inevitabilmente destinati a interrompersi! Aspetti emozionali della quotidianità e della sfera più personale delle protagoniste, di cui anche voi potrete essere partecipi. Da quest’anno, infatti, DonnAvventura metterà a disposizione contenuti multimediali quotidiani a partire dal 2 gennaio. Con DonnAvventura Café, dal lunedì al venerdì alle 8, sarà visibile su Mediaset on demand un videoclip di anticipazione e soprattutto del backstage di viaggio, in cui le neoreporter racconteranno curiosità e criticità della loro esperienza, ma anche aspetti giocosi e momenti di piacevole relax, grazie anche al raffinato supporto di benessere e bellezza firmato Shiseido.