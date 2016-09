Vogue Fashion’s Night Out tutte le iniziative beauty da non perdere!

Manca solo un giorno alla serata più alla moda dell’anno: la Vogue Fashion’s Night Out 2016, giunta alla sua ottava edizione.

Martedì 20 Settembre, dalle ore 19, le strade del centro di Milano si accenderanno di eventi, musica, cocktail party e tantissima moda, con un importante obiettivo solidale: quello di devolvere il ricavato della serata a favore delle popolazioni colpite dal terremoto avvenuto nel Centro Italia la notte dello scorso 24 agosto.

Nella notte più glam dell’anno che anticipa l’inizio della Milano Fashion Week, anche la bellezza vuole la sua parte. È per questo che molti store e boutique hanno deciso di dedicare la serata a iniziative speciali incentrate sul tema della bellezza. Prodotti creati per l’evento in limited edition, appuntamenti super cool e make-up experience da non perdere: se siete a Milano vi segnalo le 8 iniziative beauty che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

KIKO MILANO si veste di nero! (e vi aspetta in Corso Vittorio Emanuele). Presenta la sua nuova collezione Autunno-Inverno Neo Noir, realizzata in collaborazione esclusiva con il designer Ross Lovegrove. Cosa vi aspetta? Un party in total black con dj set internazionale Brina Knauss e la partecipazione delle youtubber Pamela Juicy Makeup e Jadorelemakeup, per tanti consigli personalizzati. Acquistando due prodotti dalla nuovissima collezione, solo per la sera del 20, il terzo sarà un omaggio di Kiko.

FRAGONARD PARFUMEUR: Iris Night (vi aspetta in Via Solferino). L’atelier di profumi francese propone una particolarissima esperienza olfattiva e creativa, permettendo ai suoi ospiti di realizzare una miniatura di 12 ml di un eau de toilette incentrato sull’Iris. Cosa vi aspetta? Una full immersion nell’antico mestiere del profumiere, alla scoperta di un mondo in cui è il naso a scegliere, dilettandovi nel mescolare essenze e fragranze per realizzare il vostro personalissimo profumo.

MADZONE e Valeria Orlando (vi aspetta in Via Brera, 2). Siamo in Via Brera, all’interno del concept store tutt’altro che convenzionale dove moda, arte e design convivono e si esaltano a vicenda: qui tra le tantissime e originali proposte moda, anche una dedicata al beauty. Cosa vi aspetta? Una serata fatta di colori, musica, designer di moda dalla creatività stupefacente, durante la quale la make-up artist internazionale, Valeria Orlando, regalerà a tutte le visitatrici un lipstick super glamour a prova di selfie.

ROSATO: hairtsyle preziosi (vi aspetta in Via della Spiga). L’appuntamento è nel flagship store di Rosato, italianissimo brand di gioielleria di lusso di Bros Manifatture, che ha ideato per l’occasione un gioiello dal nome “My beauty”, ispirato proprio al mondo dell’hairstyling con forbici, pettine e specchio. Cosa vi aspetta? Alle fortunate ospiti che acquisteranno la collana, la boutique regalerà una pettinatura realizzata dagli hairstylist Ghd e un gioiello per capelli limited edition, insomma un momento di coccole preziosissime (e solidali) da regalarsi assolutamente.

WYCON e le sue donne (vi aspetta in Corso Vittorio Emanuele). Il democratic beauty brand Wycon ha fatto molto di più che organizzare un party, realizzando un’intera collezione dedicata a donne iconiche e forti che hanno saputo distinguersi e farsi valere in campi dominati da figure maschili. Ad aprire questa special edition è una linea dedicata alla Dj afroamericana Ananè Vega che sarà l’ospite d’onore della serata. Cosa vi aspetta? Un cocktail party con dj live a ritmo di house e afro music e la presentazione di una collezione make-up dalle vibrazioni cosmopolite e iper femminili.

DIEGO DALLA PALMA, S.O.S.! (vi aspetta in Via Madonnina). Siete uscite tardissimo dall’ufficio ma non volete rinunciare alla serata più glam dell’anno? Fate un salto da Diego dalla Palma: saprà rendervi impeccabili con una make up experience velocissima. Cosa vi aspetta? Un party con dj set e cocktail per tutti, la presentazione della nuova collezione, il discovery kit in limited edition con gli immancabili mascara e rossetto nude e, per tutte le ritardatarie, imperdibili fast make-up!

MAC COSMETICS Special Bowling (vi aspetta in Via Dante). Che ne dite di una partita a bowling? Ebbene sí, durante la VFNO anche questo è possibile. “It’s a strike” è il titolo dell’evento in programma presso lo store di MAC Cosmetics ed è anche la loro nuovissima collezione make-up ispirata al gioco del bowling. Cosa vi aspetta? La presentazione esclusiva della nuova collezione, make-up focus per tutte le ospiti in cui poter provare i vostri prodotti preferiti o le new entries e, infine, piccoli set dove scattare selfie tutti da condividere.

BOTTEGA VERDE (vi aspetta in via Gabba, 10 – Orto Botanico Brera). Prima di tutti gli altri (dalle ore 10 alle 16), Bottega Verde ha il piacere di invitarvi alla presentazione della nuova linea OLIVO, realizzata con olio di oliva delle coltivazioni di Palazzo Massaini. Cosa vi aspetta? Un’esperta dei laboratori Bottega Verde realizzerà per voi al momento il prezioso Olio Viso e sarà a disposizione per raccontare tutte le curiosità sulla nuova linea!

Ci vediamo lì!