“Parlami D’Amore”: la nuova collezione Collistar Autunno/Inverno

E’ appena uscita la nuova collezione make-up Autunno/Inverno “Parlami d’Amore” che si fa interprete del linguaggio degli innamorati e si declina attraverso lo sguardo, il tatto e l’olfatto.

Mi sono immersa in un’avventura romantica, che mi ha condotta, passo dopo passo, alla scoperta della collezione. Tutto è iniziato con una box misteriosa e alcuni oggetti al suo interno, gli unici indizi che avevo a disposizione per scoprire il tema della nuova linea.

Petali, lecca-lecca, coroncine e bolle di sapone mi hanno accompagnata durante le vacanze, complici di un’estate all’insegna della spensieratezza e dell’amore.

Finalmente, il 5 Settembre è arrivato il giorno della presentazione della linea che mi ha portata alla scoperta della collezione, nella suggestiva location di Potafiori a Milano, locale immerso nel verde tra le vie del centro.

Tra fiori, campane di vetro, piante e altre beauty reporter ho potuto ammirare la collezione in tutta la sua bellezza. Il team Collistar ha presentato e spiegato tutti i nuovi prodotti e il concept che sta alla base della linea; è seguito un delizioso pranzo “rosa” perchè niente è stato lasciato al caso.

Ma, vediamo quali sono i protagonisti di “Parlami D’Amore“.

“Profumo dell’Amore” è la nuova acqua aromatica con olii essenziali ed estratti di petali, un vero e proprio giardino in fiore, contiene note fresche di mandarino e bergamotto, orchidea, peonia e magnolia intrecciati a deliziosi frutti rossi.

Il profumo è accompagnato da altri prodotti che costituiscono la linea “Benessere dell’amore”: la doccia crema dell’Amore, il deodorante e la crema Carezza, con olii essenziali ed estratti di petali di rosa e orchidea italiana. Un rituale fatto di coccole da godersi ogni giorno.

Nella collezione makeup, Collistar ha dato forma a una dimensione sonora inesplorata dal brand, quella olfattiva. E il segreto sta in una deliziosa sorpresa, il formato roll-on del nuovo profumo dell’ Amore, il cui aroma avvolge anche le polveri del prodotto star della collezione, le palette fard-ombretti.

Il cuore della collezione è infatti il duo fard/ombretti, due polveri tono su tono che sono fard e ombretti insieme, dalle texture satinata e più scura l’una, luminosa e più chiara l’altra. A impreziosirle, il decoro a forma di rosa sulla superficie delle polveri.

Per il trucco occhi sono state propostre tre nuove nuances di Ombretto effetto seta, tocchi di rosa, castano e nude.

Infine, gli occhi vengono illuminati da un tratto preciso bianco, colore per eccellenza della purezza, con il sottilissimo eye liner Shock, il cui pennello in feltro dalla punta allungata e morbida disegna righe sottilissime.

Per le labbra, ritorna un grande classico Collistar, Rossetto Puro, per l’occasione abbinato alla matita in nuance, in regalo nello speciale formato. Quattro le tonalità scelte per il prossimo autunno/inverno: ciclamino incantato, porpora fatale, rosa passionale e rubino stregato.

E, per completare il look labbra, quattro nuovi colori anche per il “Magico Gloss Colore Infinito”, un prodotto rivoluzionario dalla tenuta record, il cui colore cambia in funzione del pH della mucosa labiale che, in più, assicura nutrimento grazie al burro di karitè.

Nuovi colori anche per gli amatissimi smalti Effetto velluto, 5 tonalità che riprendono le nuance dei rossetti.



Infine, hanno presentato il nuovo fondotinta siero Nudo Perfetto, dalla texture leggera ed avvolgente come una seconda pelle.



Questo fondotinta è anche un trattamento viso mirato. Del siero non ha solo la consistenza fluida, ma anche una formula liftante e superidratante. L’acido ialuronico idrata e leviga, mentre la vitamina E ha proprietà antiossidanti. Inoltre il fondotinta è dermatologicamente testato, senza parabeni e nickel controllato.

Otto sono le tonalità proposte, dal finish satinato e luminoso.

Ed ecco tutta la collezione al completo, un racconto d’amore che ci regalerà un autunno sensuale e romantico!