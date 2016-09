Come testare un nuovo prodotto

Come dieta e guardaroba anche la routine skincare merita di essere rinnovata di tanto in tanto. Perché se è bello avere una crema preferita, è altrettanto vero che la sua texture diventa più efficiente quando viene alternata. Nella ricerca di nuovi prodotti su misura della propria pelle però ci sono delle regole da seguire per evitare reazioni allergiche e capire se il trattamento è quello giusto.

1. Scegliere bene, con l’aiuto di un professionista: farsi consigliare da esperti è fondamentale nella scelta, perché a volte l’opinione di un’amica (con una pelle diversa dalla propria) o un pack “ruffiano” possono portare a scelte sbagliate. L’esperto invece saprà osservare il viso con un occhio clinico e capire la texture più adatta.

2. Leggere commenti e recensioni on line: nell’era della condivisione digitale non è difficile trovare recensioni del prodotto che si vuole provare. Certo bisogna saper discernere, anche in base al tipo di persona che commenta, alla sua routine e al suo tipo di vita.

3. Fare un patch test: prima di stendere il prodotto su tutto il viso per le più sensibili è consigliabile provare la crema in una piccola porzione di pelle, magari nel collo (dove è più sottile e reattiva), e aspettare le 24 ore successive per vedere se ci sono eventuali reazioni allergiche.

4. Introdurre un prodotto nuovo per volta, così se ci sono reazioni o squilibri cutanei è facile risalire alla causa. Il consiglio è quello di aspettare almeno 5 giorni prima di provare un ulteriore prodotto che si usa per la prima volta.

5. Aspettare un tempo minimo di due settimane prima di valutarlo: questo infatti è l’arco di tempo necessario perché gli attivi comincino a dare risultati visibili, ma un mese è ancora meglio, soprattutto per l’effetto riempitivo di rughe e linee d’espressione.

Le Giornate Trattamento Viso di Yves Rocher rispondono a tutte le regole degne di un buon beauty test: dal 14 settembre al 4 ottobre con l’operazione “TEST IT LOVE IT” sarà possibile provare i diversi trattamenti viso – con degli esperti nei negozi del brand o con la Consigliera di Bellezza di fiducia – e avere sconti speciali. Basta scattare un selfie con il proprio trattamento Yves Rocher preferito e condividerlo su Instagram con l’hashtag #yvesrochertestitloveit e la mention @yvesrocheritalia: in premio un kit routine viso con 5 prodotti del brand vegetale.

