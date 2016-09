Blauer USA compie 80 anni e li festeggia con VanityFair!

/ -



























































































































Cinema Under the Skin, evento esclusivo promosso da Blauer USA in collaborazione con Vanity Fair. ha visto sfilare un ricco parterre di stelle che si sono ritrovate alla Scuola Militare Navale “Francesco Morosini” a Venezia.

La location esclusiva ha fatto da sfondo a una serata da mille e una notte, in occasione della quale è stata allestita una mostra fotografica ispirata al mondo del cinema ricca di fotogrammi di attori e attrici che nel tempo hanno indossato i capi storici di Blauer; un vero viaggio nel tempo nella storia dei corpi di polizia, della marina, dei rangers e dei vigili del fuoco americani.

Alla mostra è stata presentata in uno spazio speciale anche la “capsule collection Blauer USA 2016“. Giubbotti in pelle dall’effetto vintage realizzata da FGF Industry proprio per festeggiare questo importante traguardo.