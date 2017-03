Sopracciglia perfette: consigli utili per uno sguardo al top

Tutto quello che devi sapere per sopracciglia perfette.

Ci risiamo, hai commesso il solito, vecchio, errore e ora… ora hai un occhio diverso dall’altro! Tutto è partito dopo la doccia, volevi sfoltire leggermente le tue sopracciglia e, secondo il principio di “una ciliegia tira l’altra” (vale anche per i peli delle sopraccigli!), ora ti ritrovi con dei ciuffetti spelacchiati sopra gli occhi, dico bene?

Non temere, ci siamo passate tutte, io ho commesso questo errore migliaia di volte e ho imparato alcuni trucchi del mestiere per sopracciglia perfette che ora voglio condividere con te, pronta?

Prima di tutto definisci la forma delle tue sopracciglia, cerca di capire quello che vuoi e cosa è perfetto per te in base alla forma del tuo viso. Qui trovi una tabella semplicissima per scegliere la forma giusta.

Hai scelto la forma? Non resta che agire! Le scelte sono due: il fai da te o il centro estetico.

Se scegli il centro estetico stai molto attenta alle istruzioni che darai all’estetista, alcune lavorano secondo il proprio gusto e non secondo le vere esigenze di ogni persona.

Non hai un centro estetico di fiducia? Nei centri selezionati Sephora puoi trovare i Brow Bar di Benefit Cosmetics, qui una specialista di prenderà cura a 360° delle tue sopracciglia con ceretta, tinta e trucco!

Ami il fai da te? Non lavorare a mano libera, Elf propone degli stencili per sopracciglia (te ne parlo qui) davvero utili. Applichi lo stencil, colori la parte interessata con una matita, rimuovi lo stencil e strappi i peli non colorati. Semplice, no?

Passiamo ora al make up, è fondamentale per delle sopracciglia da star e qui trovi tutti i trucchi per un make up sopracciglia perfetto.

Che ne dici? Hai trovato il trucco perfetto per le tue sopracciglia perfette? Ti aspetto sul mio canale youtube con tanti tutorial trucco semplici e veloci.

Alla prossima!