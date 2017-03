Giornata mondiale del sonno: ecco perché è importante!

Il sonno è uno degli aspetti fondamentali della salute, insieme a una sana alimentazione e a un’adeguata attività fisica, ma spesso non viene data la giusta importanza al buon riposo.

E’ ormai risaputo che dormire poco o male è dannoso per l’organismo.

Tra le conseguenze più rilevanti:

- aumenta il peso: si altera la produzione di un ormone, la leptina, che contribuisce a regolare il metabolismo e a dare il senso di sazietà

– peggiora la memoria e aumenta la difficoltà di concentrazione

– ci si ammala più spesso, il sistema immunitario si indebolisce

– aumenta lo stress e il livello di cortisolo

– aumenta il rischio di colpi di sonno durante la guida

Dormire poco inoltre, non permette di avere le energie per vivere al 100% la propria vita quotidiana e sportiva! Ognuno di noi dovrebbe considerare il proprio sonno con la stessa attenzione che presta all’alimentazione e all’attività fisica, e adottare uno stile di vita sano anche nelle ore notturne.

Ma al di là delle buone abitudini ci sono persone che purtroppo non riescono a riposare bene a causa di qualche disturbo del sonno che non glielo permette, come ad esempio l’OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno). Si tratta di persone spesso giovani e attive, con uno stile di vita normalissimo, che però nella maggior parte dei casi non comprendono il motivo dell’eccessiva stanchezza durante il giorno.

La giornata mondiale del sonno ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone e le istituzioni a queste tematiche, ancora poco conosciute ma molto più comuni di quanto si pensi.

L’OSAS si manifesta con delle interruzioni ripetute del respiro durante la notte (apnee), rovinando la qualità del sonno delle persone che ne soffrono. E’ ancora poco conosciuta in Italia, ma si stima che interessi il 24% degli uomini e il 9% delle donne di mezza età. Conoscerlo e riconoscerlo in tempo può fare la differenza e cambiare la vita di tante persone, evitando conseguenze cardiovascolari e…tanti incidenti stradali!

Gran parte degli incidenti stradali sono dovuti a colpi di sonno imputabili proprio all’OSAS. Per questo motivo è entrata in vigore anche in Italia una direttiva europea che prevede un controllo più attento per il rinnovo o il rilascio della patente di guida.

Come riconoscere l’OSAS?

E’ semplice! Si tratta di persone che russano, che hanno delle interruzioni del respiro durante il sonno, e tanta tanta stanchezza durante il giorno. Il primo passo per riconoscere l’OSAS è la compilazione di questionario.

Il Questionario di Berlino è uno screening per l’OSAS che permette di ottenere un’indicazione di rischio. Compilarlo è semplice, veloce e gratuito! Si trova facilmente anche sul web e sul sito App4Health (app4health.it) è possibile compilarlo online e ottenere subito il risultato.

Iniziamo a prenderci cura del nostro sonno!

