Routine quotidiana: tutorial, video e consigli utili per il cambio stagione

Ci siamo, è arrivato, è lui: il tanto temuto cambio stagione! Prendi lo stress del cambio armadio, aggiungi il tempo pazzerello e la voglia di mangiare a dismisura, mixa bene e… benvenute impurità, pelle arrossata e problemi vari.

Soffri anche tu di questi piccoli problemi per il cambio stagione? No worries, è normalissimo ed oggi ti svelerò una routine quotidiana da seguire per una pelle perfetta.

Abbiamo già parlato insieme di tutte le novità beauty per la primavera 2017 ma… quali sono le news in fatto di detersione? Per il 2017, less is more, vediamolo nel dettaglio.

Mi sono collegata a lookfantastic.it, il mio shop online beauty preferito, e ho fatto il pieno di prodotti per la cura della pelle sensibile (sì, la pelle si sensibilizza notevolmente con il cambio stagione ed è bene prendersene cura nel modo giusto). Mi sono inoltre armata di una spazzola per il viso ad onde soniche, tutti amano Clarisonic, io sono andata controcorrente e ho optato per Magnitone (che, tra l’altro, ho acquistato ad un prezzo davvero mini sempre su questo shop).

Il trucco segretto per una perfetta routine quotidiana? Basta seguire dei semplici passaggi che, a dire il vero, sono più semplici a farsi che a dirsi. Ho così pensato di mostrarti tutto in due semplici video: qui il video della mia routine mattutina da unire con il video della mia routine serale. Segui tutti i passaggi e la tua pelle ringrazierà!

Che ne dici? Sei ancora curiosa o non ami i video? Qui trovi la mia beauty routine completa in versione fotografica!

Alla prossima!