Beauty Routine Secrets: Cristina Rescigni

Cos’è? È un salotto beauty! Tra una chiacchiera e un’altra, le mie amiche ci sveleranno i segreti della loro beauty routine!

Oggi ho il grandissimo piacere di avere con me la Dj più bella d’Italia, la mia cara amica Cristina Rescigni: giovanissima e bellissima, ha conquistato il cuore di tutti gli italiani con la sua musica e la sua dolcezza!

Ciao Cristina, grazie per essere qui con noi:

Grazie a te Giulia! Un saluto a tutte le lettrici, è un piacere essere qui per questa chiacchierata!

Raccontami un po’ di te: chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, cosa ti piace fare.

Ciao a tutti sono Cristina Rescigni in arte ‘Christy Swan’. Ho 20 anni e sono di origine Palermitana, ma vivo a Firenze. Nella vita sono DJ e Producer di musica elettronica (spesso cantata). Che dire, la musica è la mia passione, lo è sempre stata sin da piccola. Ho fatto della musica il mio lavoro e ne vado molto orgogliosa.

Ognuna di noi ha dei segreti beauty, una BEAUTY ROUTINE da seguire quotidianamente, da appena sveglie la mattina, a prima di andare a dormire…qual è la tua?

La mia beauty routine è molto semplice. Mi piace occuparmi e preoccuparmi della cura della mia pelle. Al mattino, appena sveglia sono solita dare una bella rinfrescata al viso con acqua e sapone, dopo applico una crema idratante che mi servirà da base per il make-up.

La sera invece rigorosamente acqua calda e saponetta “Dove” per struccarmi! Infatti io non uso assolutamente salviette e struccanti vari, in quanto ho sempre l’impressione che non detergano bene la pelle. Inoltre acqua calda e saponetta puliscono profondamente il viso e evitano la formazione di brufoli. L’unico problema è che può dare un po’ di bruciore agli occhi, ma è assolutamente normale e con il tempo ci farete l’abitudine.

A quale cosmetico non puoi proprio rinunciare?

Non posso rinunciare al mio burro di cacao Labello al gusto fragola prima di andare a letto, invece durante la giornata non posso uscire senza aver messo il rossetto, di solito per il giorno tendo a non esagerare, quindi opto per delle varianti di rosa.

A cosa dedichi più attenzione? E come te ne prendi cura?

La mia attenzione si concentra soprattutto sul corpo, tengo molto alla forma fisica e quindi faccio tanta palestra per rimanere sempre in forma e scolpire il fisico. Inoltre idrato sempre la mia pelle con l’olio di Argan, un olio molto prezioso e conosciuto per le sue proprietà nutrienti.

Per quanto riguarda i capelli invece faccio lo shampoo ogni giorno perché tendo ad avere i capelli grassi, quindi per evitare di appesantirli applico la maschera nutriente solo sulle punte. Il mio consiglio per quanto riguarda i capelli è quello di pettinarli sempre prima della doccia, in modo tale da evitare la formazione di ulteriori nodi.

Piccolo segreto: se anche voi avete dei capelli molto sottili, giocate con delle extension per dare volume!

Quali sono le tue due proposte trucco mattina e sera?

Il mio make-up per la mattina non si discosta poi così tanto dal make-up per la sera, variante fondamentale è il rossetto! Per la sera scelgo un rossetto Rosso Chanel, per il giorno colori più tenui che danno meno nell’occhio.

Sia per il make-up giorno che per il make-up sera non posso fare a meno dell’Illuminante! E’ importantissimo per dare luce al viso e lo applico sotto gli occhi, sul naso e sotto la bocca.

Un consiglio alle amiche lettrici: il rossetto Le Rouge Givenchy numero 201! E’ il mio rossetto preferito e il colore sulle labbra è molto raffinato e sexy, regala un effetto labbra da “bambola”.

Quasi dimenticavo la mia più grande ossessione: le sopracciglia! Le mie sopracciglia devono essere perfettamente in ordine,t ruccarle ogni giorno porta via tantissimo tempo, perché ci vuole molta pratica e precisione, per essere sempre perfetta io le ho tatuate, è un trucchetto che consiglio sempre a tutte le mie amiche!

La depilazione è un tema molto delicato per noi donne, cosa consigli alle nostre lettrici?

La depilazione è un tema che a noi donne non piace perché ci toglie tantissimo tempo ed è anche molto doloroso. Quale rimedio se non il trattamento epilazione laser? Io l’ho provato un mese fa e sono già alla terza seduta assolutamente indolore!

Il fitness è un ottimo alleato per noi donne, qual è l’esercizio in palestra che a parer tuo è più utile per ritrovare la forma perfetta?

Per un corpo perfetto è importantissima l’attività fisica, io mi concentro soprattutto sulle attività cardio. Fidatevi, il trucco sta nel non utilizzare pesi eccessivi come fanno gli uomini, ma fare tanti esercizi differenziati e alternati, quindi il mio consiglio è di fare tanti esercizi a corpo libero!

Uno di questi il famoso “Squat” che se eseguito correttamente puó essere molto efficace anche senza pesi.

Un’alimentazione corretta è la base per il benessere del nostro corpo. Capelli, pelle e unghie dipendono molto da ciò che mangiamo! Ma l’alimentazione è importante anche per mantenere un peso equilibrato. Segui qualche dieta? Qual è il tuo consiglio per rimanere in forma senza soffrire troppo?

Non sono un’amante delle diete. Il mio consiglio, oltre al tanto esercizio fisico, è quello di avere un’alimentazione corretta ed equilibrata. Mangiare un po’ di tutto ma in piccole quantità, non fatevi mancar nulla!

Cristina, la nostra chiacchierata è giunta al termine e ti ringrazio molto a nome mio e delle mie lettrici per tutti questi utili consigli! Speriamo di rivederti presto qui con noi.

Grazie a te Giulia e un caro saluto a tutte le lettrici della rubrica Beauty Routine Secrets.

Colgo l’occasione per invitare tutti a seguire Cristina sui suoi canali instagram e facebook

A prestissimo con nuove interviste “Beauty Routine”. Continuate a seguirmi su instagram: @love_giuls per rimanere sempre aggiornate!