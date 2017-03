Beauty Routine Secrets: Marina Di Guardo

Cos’è? È un salotto beauty! Tra una chiacchiera e un’altra, le mie amiche ci sveleranno i segreti della loro beauty routine! Oggi ho il grandissimo piacere di avere con me la dolcissima e bellissima amica Marina di Guardo: scrittrice di numerosi libri come “Non mi spezzi le ali” e “Bambole gemelle”, nonché mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni.

Da pochissimo è uscito il suo nuovo libro “Com’è giusto che sia”! Correte il libreria!

Ciao Marina, grazie per essere qui con noi:

- Raccontaci del tuo nuovo libro “Com’è giusto che sia”

Un saluto a te, Giulia, e alle tue lettrici. Grazie per l’attenzione e il tempo che mi dedicherete. Vi parlo subito del mio nuovo romanzo uscito con Mondadori il 24 gennaio, un thriller dal titolo “Com’è giusto che sia.” La protagonista è una ragazza di soli ventidue anni, già molto provata da traumi importanti che la trasformeranno in una serial killer di uomini colpevoli di violenza contro le donne. Una storia a tinte molto fosche, che riserva numerosi colpi di scena e riflessioni, a volte piuttosto amare.

- Possiamo definirti la “capostipite del clan Ferragni”. Tu e le tue figlie siete molto legate e avete un rapporto stupendo! Ma Chiara per esempio è unstoppable! Come fai a gestire la distanza? Che tipo di mamma sei?

Le mie figlie sono ciò che ho di più caro. Pensiero che, immagino, esprimano tutte le mamme del mondo. Tutte e tre hanno delle vite piuttosto movimentate, sono spesso in viaggio, di questo non mi posso e non mi devo lamentare: sin da quando erano bambine ho insegnato loro l’indipendenza e l’intraprendenza. Adesso mi mancano moltissimo, ma è importante che facciano quello che più amano, che siano serene e soddisfatte. Sono comunque una mamma chioccia e apprensiva. Le chiamo tutti i giorni e mi piace essere informata di ogni spostamento. Arrivo al punto di avere in rubrica i numeri di telefono delle amiche che sono in loro compagnia, nel caso le mie ragazze non mi rispondano. Dicono che sono una rompi tremenda, ma nel più profondo credo siano felici di essere sempre pensate.

- Cosa proporresti alle tue figlie per passare insieme una giornata dedicata al beauty?

L’ideale sarebbe passare una giornata tutte insieme alle terme o in una bella Beauty farm. Ricordo l’estate di due anni fa al Forte Village in Sardegna. Eravamo state al centro di Talassoterapia, luogo in cui ci siamo divertite un mondo. In una vasca, la salinità dell’acqua era talmente alta che galleggiavamo, continuavamo a rotolare e non riuscivamo a stare ferme nell’acqua. Abbiamo riso come pazze, mi sembrava di essere tornata indietro a quando erano bimbe…

- Sei una mamma gelosa? O ami passare del tempo anche in compagnia dei boys delle tue ragazze?

Non sono per niente gelosa dei loro fidanzati, trovo sia bello poter passare del tempo tutti insieme e condividere momenti spensierati, come nell’ultima vacanza trascorsa insieme a Los Angeles da Chiara.

- Quale cosmetico non può assolutamente mancare nella tua trousse?

La crema per il viso! Sono una fanatica della cura della pelle e sin da ragazzina ho avuto questa priorità ben in mente. Si possono avere i capelli in perfetto ordine, il trucco ben fatto, ma senza una pelle idratata e luminosa, non si avrà mai un buon risultato.

- Sei una mamma super impegnata e una donna in carriera! Dove trovi il tempo per essere sempre perfetta?

Grazie per il complimento, Giulia, ma ti assicuro che non sono perfetta di certo. Cerco di avere, soprattutto in occasioni particolari, i capelli freschi di parrucchiere e il trucco leggero, ma ben eseguito. Ma, alla base di tutto, tengo presente una regola molto semplice: alimentazione naturale, senza eccessi e moto regolare.

- Qual è la tua beauty routine?

Ogni mattina, dopo la doccia, metto sempre la crema per il corpo. Per il viso: contorno occhi, crema viso anti age, trucco leggero. Non uso fondotinta, solo un velo di Terracotta Guerlain, poco fard e un rossetto vivace per ravvivare il tutto.

- Da mamma hai cresciuto splendidamente tre meravigliose ragazze! Negli anni quali sono state le attenzioni e i consigli di bellezza che hai trasmesso alle tue figlie?

Ho cercato di insegnare l’importanza di un’alimentazione sana e ricca di frutta e verdura, di un moto regolare, di attenzioni costanti che assicurino risultati duraturi.

- Nella tua beauty routine qual è il tuo segreto per avere sempre capelli perfetti?

Ho i capelli ricci. Quando non posso andare dal parrucchiere e li lavo in casa, applico il balsamo e non lo sciacquo. Così facendo mi ritrovo un riccio meno crespo e più ordinato.

- Che consiglio daresti alle mamme che proprio non riescono a trovare del tempo per coccolarsi e prendersi cura di se?

Non serve così tanto tempo per aver cura di se stesse. E’ sufficiente usare buoni prodotti ed essere costanti. Se non si ha tempo di andare in palestra, basta una passeggiata al parco a passo svelto. Camminare è l’esercizio più salutare che si possa fare.

Grazie Mille Marina per questa chiacchierata e per aver condiviso i segreti della tua Beauty Routine con le nostre lettrici.

A prestissimo con nuove interviste “Beauty Routine”. Continuate a seguirmi su instagram: @love_giuls per rimanere sempre aggiornate!