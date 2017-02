Pronte a scartare i vostri regali di San Valentino? Ricevete solo regali dal vostro lui o organizzate piccoli pensieri anche tra le amiche più intime o con la vostra mamma?

In ogni caso, San Valentino è un’occasione in cui il regalo beauty è un (quasi) must: un salvavita per i nostri compagni/fidanzati/mariti che può essere acquistato in profumeria davvero last second, anche qualche minuto prima della cena a lume di candela!

Spesso però loro non conoscono a fondo i nostri gusti in fatto di beauty e, se poi parliamo di skincare, ignorano le problematiche (o le necessità) della nostra pelle.

Ecco, allora questo post fa per voi! Anzi, per loro! Insinuatelo mentre siete in metro, leggetelo casualmente mentre siete davanti alla TV (ma non mentre sono concentrati sul calcio, mi raccomando! Sarebbero sforzi inutili!) o inviatelo per mail o WhatsApp dichiarando candidamente “Amore, puoi scegliere qui e vai sul sicuro!”

Regali di San Valentino per lei: skincare efficace

Budget oltre 150€: ecco alcuni prodotti miracolosi. Davvero miracolosi, che ogni tanto vale la pena di permettersi (o farsi regalare!).

La Prairie ha lanciato da pochissimo Line Interceptor Power Duo, un trattamento globale night&day che in sole due settimane (14 giorni e 14 notti) contrasta l’invecchiamento combattendo tutti i tipi di rughe (dalle linee d’espressione a quelle provocate dai raggi Uv e dalla gravità) agendo prima che si formino e minimizzando quelle che sono già comparse.

Natura Bissè propone un prezioso cofanetto che racchiude un trattamento notte innovativo che combina due prodotti: Diamond Extreme Oil e Diamond Extreme Mask. Il trattamento segue i principi della cronocosmetica e al risveglio la pelle appare nutrita, rivitalizzata, illuminata e più bella.

Il rituale prevede tre fasi. Si comincia la sera, dopo aver rimosso il make-up e deterso con cura la pelle, applicando alcune gocce di Diamond Extreme Oil su viso e collo, massaggiando fino a completo assorbimento. Poi, per migliorare la microcircolazione e la produzione di collagene, oltre a facilitare la penetrazione degli attivi e rendere la pelle più tonica, si massaggia il viso con l’esclusivo High Definition Massage Tool.

Infine, si applica uno strato sottile di Diamond Extreme Mask su viso e collo lasciandola agire tutta la notte.

Budget da 50 a 150€:

Trattamenti un po’ speciali, da concedere alla propria pelle in periodi intensi… ecco dei toccasana professionali o semi-professionali.

Se cercate un trattamento ideale, prima di un evento o una serata importante, per risvegliare tutta la bellezza della propria pelle, Blossom Ice di Bakel sarà l’alleato perfetto. Rende il viso più luminoso, la cute appare subito risvegliata, naturalmente più radiosa e fresca; riduce borse e occhiaie grazie all’effetto del freddo ed infine dona un colorito uniforme, il ghiaccio riduce infiammazioni, rossori ed imperfezioni. Il preparato è stato formulato con un mix di attivi vegetali (acque floreali) e biotecnologici ad alta assorbibilità da parte della pelle.

Uniqa DNA di Pea Cosmetics è un trattamento in monodose che interviene nel processo di fotoinvecchiamento grazie all’azione sinergica dell’enzima Fotoliasi e di estratti naturali, consentendo di riparare il danno invisibile causato dai raggi UV, di contrastare i segni visibili e di proteggere la pelle da nuovi attacchi, in un unico gesto di bellezza.

Budget da 20 a 50€:

La skincare è anche per il corpo! Ecco una lozione corpo formulata con minerali del Mar Morto ed estratti botanici attivi di Ahava. Mineral Botanic Lotion Lotus&Chestnut contiene antiossidanti del fiore di loto e della castagna, ricchi di polifenoli, che riducono gli arrossamenti e donano sollievo alla pelle, mentre i sali del Mar Morto leniscono la pelle e ne stimolano il processo di idratazione.

Anàbasi propone tanti prodotti 100% naturali: un omaggio perfetto per la compagna/moglie/fidanzata/amica appassionata del bio! E la linea comprende prodotti sia per il corpo che per il viso!

La linea Skin Trainer di KIKO non solo ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, ma ha anche un packaging perfettamente a tema San Valentino!

Budget sotto a 20€:

Le maschere viso sono di grandissima attualità: perché non provare la Maschera Illuminante per viso, collo, décolleté della Linea Posidonia di Maressentia?

Una maschera in crema, rivitalizzante, che restituisce splendore e luminosità alla pelle. Nella formula l’estratto di Posidonia oceanica dall’azione depigmentante è associata a limone, cetriolo e pregiati oli vegetali nutrienti.

Ottima idea per chi ama le maschere sono anche le imperdibili sheet mask I’m Real di TonyMoly (il set da 11 maschere è reperibile su Amazon!) oppure le maschere e i gommage Caudalie da scegliere sole o in combinazione.

Nel nome della rosa, il fiore dell’amore per antonomasia, ecco alcuni prodotti profumati: Caudalie Eau Fraiche Rose de Vigne e Gel Douche Rose de Vigne evocano la rosa di vite, che si unisce in entrambi i prodotti a note verdi e acidule. Il gel doccia (dal prezzo piccolo piccolo) è vegetale al 100%, senza sapone, arricchito con aloe vera: immergerà la pelle in un profumatissimo bagno di delicatezza.

Il Bagno Rosa di Dr.Hauschka è un bagno latte armonizzante, da diluire nella vasca ma anche durante la doccia (qualche goccia su un un guanto di seta grezza inumidito oppure sulla spugna – è avvolgente, ricco di estratti di petali di rosa, olio di jojoba e di mandorla, vivifica la pelle). La sua fragranza delicatissima e squisita, di rose appena sbocciate e i componenti sono 100% naturali e di qualità bio, certificati NATRUE.