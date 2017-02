S.O.S. beauty!

Se state cercando soluzioni che vanno da un naso troppo importante, labbra screpolate fino alla pancia gonfia, ecco il post giusto dove trovare alcuni consigli per risolvere questi ed altri problemini beauty!

1) Labbra ”afflitte” dal freddo? Con il gelido inverno, anche le labbra, solitamente più lisce, possono diventare secche. Perché? Perché le labbra non hanno un film idrolipidico fatto di grassi e acqua come la pelle, e tendono facilmente a screpolarsi. Si può ovviare al problema usando del miele da spalmarci sopra con le sue numerose proprietà emollienti e rigeneranti e poi uno stick labbra al burro di karitè o argan.



2) Pelle che ”tira”? Se sentite la pelle ”tirare” è forse perché state usando dei saponi davvero troppo aggressivi per la pelle stessa che fanno molta schiuma, contengono tensioattivi e, nonostante tolgano bene lo sporco, la lasciano disidratata e secca. Bisogna dunque cercare prodotti ecologici che la lascino liscissima e che, possibilmente, abbiano un giusto Ph compreso tra 5,5 3 6.

3) Crema famosa ma per noi….un epic fail! Dite la verità, almeno una volta vi sarà di certo capitato di acquistare un prodotto acclamato dalle vostre amiche o sponsorizzato in Tv, ma che non vi ha dato i risultati sperati. Ecco perché, prima di acquistare un prodotto, è bene valutare se può essere o meno indicato per il proprio tipo di pelle. Ad esempio, se è quest’ultima è tendenzialmente grassa dobbiamo ricordarci di scegliere creme non troppo nutrienti e senza oli ( oil-free).



4) Smagliature…addio? Eh no, se vi state domandando se le smagliature possono levarsi una volta per tutte…siete fuori strada! Specie se poi sono presenti da molto tempo! Al massimo possono attenuarsi. Se non volete affidarvi a trattamenti specifici in cabina, ci sono prodotti in commercio a base di oli riepitalizzanti che rendono la pelle più elastica e compatta. Bisognerà però essere costanti nell’applicazione!

5) Se il vostro naso è particolarmente pronunciato e non volete fare alcun intervento di chirurgia estetica, provate a renderlo migliore momentaneamente con l’uso del make-up! Prendete due correttori, uno più chiaro e un scuro. Se volete, ad esempio, sfinare il vostro naso, vi basterà usare del correttore chiaro da mettere sul dorso, mentre quello più scuro ai lati così da assottigliarlo otticamente.

6) Pancia gonfia? Per risolvere questo disturbo che non va solo a incidere sul peso ma anche sulla regolare funzione dell’organismo, evitate legumi, verdura cotta e bibite gassate. Provate, inoltre, la sera, a massaggiarvi la pancia per cinque minuti con lievi movimenti circolari prima in un senso poi nell’altro. Assumete poi integratori a base di carbone vegetale che vanno ad assorbire i gas intestinali.

7) Foruncoli sulla schiena. Se avete la pelle grassa, sarà di sicuro capitato anche a voi di avere qualche foruncolo sulla schiena. Per minimizzarli, potete semplicemente usare uno scrub a base sia di sali, che disinfettano la pelle, e di oli che la vanno a nutrire a fondo e la rendono emolliente.

E voi che rimedi conoscete?