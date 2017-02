Make-up no make-up per questo 2017

Il nuovo anno porta con sé una ventata di make-up prettamente autentico, meno artificioso e molto naturale. Vediamo quali tip adoperare per un ”make-up no make-up” che vedremo sfoggiare in queste prossime stagioni.

1) Il make-up no make-up sarà molto in voga. E’ già stato anticipato dalla cantante Alicia Keys da qualche mese, in cui dichiarò di rinunciare del tutto al trucco. Anche molti make-up artist hanno dimostrato questa loro adesione in alcune sfilate, ma senza rinunciare al correttore, almeno per correggere discromie e imperfezioni. Quindi, se vi state chiedendo se il contouring verrà usato di meno, la risposta è sì, verrà probabilmente accantonato.

2) Il trucco si fa dunque effortless chic più sobrio di giorno, ma di sera più glam grazie all’uso di eyeliner (ma molto sfumato!), rossetto appena tamponato sulle labbra e illuminante steso in maniera molto delicata sulla zona a “t” e sulla parte alta degli zigomi.

3) A proposito di illuminante, la pelle del viso non dovrà rinunciare ad apparire fresca e luminosa. Quindi è necessario l’uso del correttore solo dove ce n’è bisogno, e via di highlighter per un finish glow garantito! Come afferma il mua James Kaliardos per la sfilata Rodarte, ”la bellezza che vedremo specie in estate, cercherà di catturare un aspetto giovanile e naturale per metterne in evidenza il suo splendore”.

4) Sulle labbra vedremo l’uso di colori molto caldi ispirati dunque alla natura e resi più moderni grazie ai finish glossy o wet.