La mia beauty routine invernale

Buongiorno ragazze,

siamo nel mezzo del gelido Inverno, tutte “imbaccuccate” e avvolte dalla testa ai piedi da grandi sciarpe, maglioni, morbidi calzettoni in lana, stivali fino al ginocchio e caldi piumini. Ma una domanda ci sorge: quali prodotti beauty possiamo scegliere per sentirci sempre bene con il nostro corpo?

Partiamo da Vichy che ha lanciato sul mercato un’acqua mineralizzante termale che aiuta a rinforzare la pelle regalandoci un aspetto visibilmente più sano. Vaporizzando il prodotto, l’effetto sarà immediato: una pelle liscia al tatto e lucida. In più, ho scelto una doccia Spa Gel-Crema con acqua termale ricca di 15 minerali, burro di Karité e argilla bianca dona alla pelle un comfort durevole, una profonda idratazione e un’epidermide più morbida. Poi vi devo dire che sto già sognando l’estate: sapete come? Ho già comprato l’IDEAL SOLEIL Spf 30 UVA UVB alta protezione.

E’ un vero e proprio trattamento protettore correttivo effetto mat. Anche in questo prodotto è presente l’acqua termale mineralizzante.

Per rinforzare le mie unghie, trattate con gel, ho deciso di mettere uno strato di smalto SILICIUM di La Roche Posay per rendere più nutrite e idratate.

Per il mio make-up cosa posso utilizzare? Tre prodotti must have:

1. EFFLACAR DUO(+) UNIFIANT trattamento colorato anti-imperfezioni correttivo e purificante anti-segni.Immediatamente le imperfezioni e i segni rossi e bruni si sono magicamente attenuati, il colorito appare uniformato senza effetto maschera.E dopo un mese di trattamenti i pori sono liberati, la grana della pelle è affinata e le zone lucide appaiono regolate;

2. Il mascara RESPECTISSIME Multi-dimensions di La Roche-Posay dalla formula arricchita con un siero rivitalizzante si combina ad un applicatore morbido ad alta precisione per un effetto multi-dimensionale. Ogni ciglia è avvolta, separata e rinforzata per amplificare lo sguardo;

3. La matita per occhi RESPECTISSIME di La Roche-Posay color marrone per uno sguardo perfetto.

E per le labbra?

Oggi, vi racconto una vera e propria chicca… che siate single o fidanzate poco importa a Maybelline, il brand dei rossetti morbidissimi dalle cromie meravigliose, proprio perché quest’anno ha pensato a tutte noi. Eh sì, il noto brand ha dedicato una collezione pensata proprio per tutte! Siete felici? Siete in love? Maybelline ha giocato su tre rossetti sui toni del rosa-fucsia con le tinte dello stellar pink, il nude embrace e il fuchsia flash. Le vostre labbra appariranno romantiche e dolci…

Siete single a caccia della dolce metà e andrete a festeggiare la serata in discoteca con le amiche? Il rosso sarà perfetto per voi! Attirerà sulla vostre labbra tanti sguardi magnetici…

Sempre Maybelline ha pensato a voi con tre colori a dir poco sfavillanti: un lady red, un divine wine e un midnight merlot.

Vi piacciono tutte queste novità?

Io mi sto trovando benissimo con questi prodotti, ve li consiglio assolutamente e vi mando un grande abbraccio!