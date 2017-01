Budapest da scoprire tra terme storiche e beauty farm

La città di Budapest è famosa per i bagni termali di Széchenyl, rinomati in tutto il mondo per le loro proprietà curative. Proprio per questo motivo, in tutta la città, sono disposti più 130 sorgenti termali in grado di riequilibrare il nostro organismo e aiutare l’apparato locomotorio e il derma della nostra pelle a funzionare correttamente.

Non solo le Terme Storiche Széchenyl sono meta dei turisti. In tutta la città, è possibile recarsi in hotel e centri benessere per l’applicazione di trattamenti a base di acqua termale Széchenyl. Durante il mio ultimo viaggio in Europa ho soggiornato presso Aria Hotel Budapest e ho avuto modo di visitare la Harmony Spa dell’albergo e curiosare i trattamenti per potervi raccontare qualche indiscrezione sui prodotti utilizzati e sulle beauty routine più di tendenza.

L’Hungarian Rhapsody è un trattamento che dura 90 minuti, in cui il massaggiatore coccola il corpo con uno scrub di sali termali per eliminare le cellule morte. Dopo questo primo momento, il terapista ti ricopre con uno speciale fango ungherese ricco di minerali che servono per rivitalizzare la pelle. Mentre riposi nei fanghi, il massaggiatore ti vizia con leggeri massaggi facciali. In un primo momento, la pelle viene detersa con un’acqua di Rosa, al tatto sembra un latte detergente. In seguito, tonifichiamo la pelle con acqua termale ricca di minerali. L’ultimo step consiste nel reidratare e re-energizzare décolleté, collo e viso, grazie a un massaggio con creme a base di estratti di erbe ungheresi e oli. Il tutto realizzato da un terapista autorizzato per uno speciale momento di relax. Da vivere in coppia con il proprio lui o perfetto per un momento mamma e figlia o una beauty experience con l’amica della sposa prima del grande giorno.

Per quanto riguarda i massaggi viso, ho scoperto un trattamento realizzato con i prodotti Skeyndor, ispirato alle terapie di prevenzione rivoluzionarie anti-age, con un innovativo face lift, un nuovo modo di intendere la cosmetica del lifting dal profondo, fino alle cellule. Il Global Lift è basato sulla tecnologia Progen-in, un esclusiva di Skeyndor. La nuova tecnologia vuole ridefinire il viso, ripristinando la pienezza del viso, attenuando il doppio mento delle pelli mature.

Principi attivi: include la tecnologia Skeyndor [Progen-in], Alaria, un estratto di alghe marine ed estratto di Lupino, Menyanthes trifoliata, Chlorella Vulgaris, lisati probiotici, amminoacidi, Biomimetic peptide derivati dalla Elafin, pepe nero, icollagene, silicio organico, lisato cellula di lievito, centella asiatica e aloe vera.



Un’alternativa può essere un trattamento di acque termali ricche di minerali, dedicato alle pelli sensibili. Rimuove subito lo scomodo senso di tensione della pelle a causa della pelle secca, ristora la morbidezza e l’equilibrio naturale della pelle. Il siero termale ricco di sostanze minerali è usato per trattamenti sulla pelle, come la vasodilatazione. Principi attivi: acqua di sorgente, oligosaccaridi pre-biotici, estratti vegetali, collagene marino altamente puro (99%), Ceramidi, estratto di zucca, coenzima Q10, Dermo-saccaridi.

I prodotti utilizzati per la beauty skin care sono quelli di L’Amia Natura. Si tratta di un naturale marchio ungherese per la cura della pelle al 100% che è stato creato per coloro che preferiscono prodotti puri e biologici. I prodotti L’Amia Natura garantiscono una pelle liscia, uno sguardo visibilmente più luminoso e più sano soprattutto dopo l’uso quotidiano. I prodotti, oltre ad essere provati durante i trattamenti spa, possono anche essere acquistati.

Momenti di benessere anche per la nostra dolce metà, infatti, a Budapest, il bagno termale è visto come una vera e propria espressione culturale di cui beneficiano sia donne che uomini. Con trattamenti per la pelle esposta a condizioni ambientali estreme. Una profonda idratazione con taurina attiva che regola il rilascio di acqua da parte delle cellule e protegge la pelle da improvvise perdite di acqua. Principi attivi: tagli di micro-cristalli, estratto di Dragon’s Blood , taurina, silicio organico, Vitamina C, acqua termale, oli essenziali, cellule di mango.

Per la pelle che necessita di rigenerarsi, sono consigliati gli Scrub. Sono diversi e vanno scelti in base alle proprie preferenze e le necessità del nostro corpo. Come ad esempio:

Scrub corpo all’arancia: ha elevate proprietà di idratazione e, grazie alla combinazione di particelle di arancia, albicocca, uva e lychee, lascia la pelle perfettamente pulita e pronta per iniziare i rituali trattamenti. Questo trattamento dona una piacevole sensazione di riposo.

Scrub corpo alle spezie indiane: sesamo, jojoba e curcuma danno a questo peeling il beneficio e la potenza del mondo Ayurveda. L’esperienza del cliente è una piacevole sensazione di relax e benessere con un trattamento rinvigorente. Principi attivi: sesamo, zafferano indiano, jojoba, avocado, cera d’api.

Scrub corpo al sale termale: esfolia il corpo, lo rinfresca ed energizza, con i sali termali ed il loro effetto rinvigorente sulla pelle. Principi attivi: Sali Salies de Bearn, che ripristinano i componenti dello strato corneo.

Oppure optate per un Impacco, toccasana per il corpo ma anche per il relax della mente.

Impacchi di fango rimineralizzante: rimodella e rimineralizza il corpo con un grande effetto di idratazione, prepara la pelle e rinfresca dopo esposizioni al sole, clima freddi o disidratazione.

Impacchi al tè verde disintossicanti: il tè verde e gli agrumi danno al corpo un effetto disintossicante e purificante. Aiuta il drenaggio di liquidi, la rimozione di tossine e migliora il metabolismo di lipidi e grassi trattenuti.



Per ogni massaggio alla Harmony Spa dell’Aria Hotel Budapest, ci si ispira a un olio essenziale e a scelte specifiche. In caso di possibili allergie ad alcuni oli essenziali o fragranze, è possibile chiedere in alternativa un esotico olio Tridosha, o un olio naturale a base di sesamo, mandorla e semi di ciliegia. Il massaggio con olio Tridosha per un massaggio con olio di sesamo, cocco, cumino nero, zafferano indiano, neem e papaveri. Si tratta di sei elementi che lavorano su tre dosha o soffi vitali. E, al termine del trattamento, un ascensore vi porterà direttamente alla Sky Lounge dell’ hotel per una vista mozzafiato sulla Basilica di S. Stefano uno dei luoghi assolutamente da vedere in visita a Budapest.

La mia curiosità durante i viaggi mi ha portato a documentarmi sulla scelte di stile dei turisti che decidono di scegliere Budapest come meta per le proprie vacanze. Una città che, nonostante -15° di freddo secco, mi ha lasciato senza parole, per il Danubio Blu ghiacciato, le forme di architettura per quanto riguarda edifici, monumenti e musei, la vista dalla città alta del Castello di Buda e la suggestiva istallazione delle scarpe sul fiume memoriale della guerra.

Avete trovato interessante il mio racconto? Visitate il mio blog magazine alla scoperta di nuove piacevoli mete durante le mie avventure di viaggio. Next trip: New York. www.elisabettabertolini.com