Buoni propositi 2017: essere te stessa

Non siamo cadute in una trappola New Age, né vogliamo dispensare insegnamenti di self-help. Ma dopo tutto quello che è accaduto nel 2016, dalla vittoria di Donald Trump, al Brexit, alla scomparsa di tanti nomi che hanno fatto la nostra storia contemporanea, finalmente possiamo dimenticare il 2016. E con la consapevolezza che aspettare non ripaga, perché il tempo scorre incessante. Quindi perché non prendere il controllo, smetterla di nascondersi, o di attendere il momento giusto per fare? Perché è sempre “il momento giusto” per sentirsi a proprio agio e ascoltare la voce che viene da dentro. Ecco qualche proposito che aiuta nell’impresa.

1. Essere coerenti con se stesse e non fare qualcosa solo per fare colpo sugli altri. L’unica persona da conquistare siete voi.

2. Fare quel viaggio che tanto desiderate per vivere quell’avventura che completa e arricchisce.

3. Rispettare l’impegno preso con il corpo, che va allenato per mantenerlo in forma, dargli l’energia giusta per uscire allo scoperto e non cercare strade secondarie per non farsi notare.

4. Valorizzare le cose belle che avete. Dagli occhi grandi, che se contornati da un leggero smoky eye acquistano magnetismo, al punto vita che se sottile va messo in risalto con abiti avvitati o cinture strategiche.

5. Coltivare le passioni. Avete sempre desiderato imparare a suonare la chitarra? Iscrivetevi a un corso. Volete cantare? Provateci.

6. Registrare su un diario tutte le cose belle che sono accadute nella settimana, vi daranno la spinta giusta per iniziare quella successiva, perché saranno le prove per credere in voi stesse e per caricarvi di coraggio e positività per andare avanti.

7. Indossare come vessillo della vostra personalità un gioiello che vi rappresenta, che parla di voi, perché è del vostro colore preferito, o perché evoca il mese o le sensazioni che volete emanare e di cui avete bisogno. I gioielli di Pandora della collezione Pietre Natali sono perfetti per la missione. Vi raccontano. Scegliere quello che vi fa sentire a vostro agio, siete una donna da orecchini, da collane, da anelli? Trovateli con la pietra che esprime la vostra personalità facendovi guidare dalle vibrazioni che ogni colore emana. A gennaio probabilmente il granata vi darà l’energia per iniziare il viaggio nel 2017 lungo un anno, a febbraio potete cambiarla con una viola lilla che consolida la forza interiore e la tranquillità e così via. Consultate l’intera collezione sul sito di Pandora.

























