Pantone color of the year 2017: anche il beauty si tinge di Greenery

Pantone ha decretato, come ogni anno, il colore che ci accompagnerà in tutto il 2017 e non è stato accolto con molto entusiasmo sui social il Pantone color of the year 2017.

Si chiama Greenery ed è un verde chiaro definito “una fresca e frizzante sfumatura giallo-verde che evoca i primi giorni della primavera, quando la natura si rinvigorisce e si rinnova”.

Se in ambito strettamente fashion, effettivamente, anche io ho qualche perplessità (ma non troppe a dire il vero!), sicuramente nel campo del beauty Greenery non è un colore malvagio. Anzi.

Vedremo insieme quanti e quali verdi ci riserverà la stagione primavera/estate 2017, ma nel frattempo se volete godere un po’ di verde… ecco la mia selezione.

Partiamo da qualcosa di semplicissimo e poco impegnativo, che, tra l’altro, può diventare un regalo di Natale super cool e trendy: prodotti ed oggetti beauty dal packaging Greenery. Sicuramente, non tingeranno VOI di verde, ma ricordate che Pantone si riferisce anche al campo dell’arredamento e dell’home decor… quindi perché non esporre su quella bella mensolina del vostro bagno, magari bianco, questi bei prodotti color Greenery?

Dall’alto: Beauty Blender Beautyblender Micro Mini Spugnette per make-up, Origins A Perfect World Moisturizer, Peter Thomas Roth Cucumber Gel Masque, Kiehls Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque, Lush Jungle Balsamo solido e GlamGlow Powermud Dual Cleanse Treatment

Greenery sugli occhi: in fondo il verde sugli occhi sta bene (quasi) a tutte. Se però avete i caratteri tipici mediterranei (capelli e occhi scuri), perchè non osare un verde Greenery? Magari combinato con altre tonalità o usando invece dell’ombretto solo matita o eyeliner… insomma c’è l’imbarazzo della scelta: provate provate provate!

Dall’alto a sinistra: Yves Rocher Ombretto colore vegetale (colori 81, 82, 83, 84), Illamasqua eyeshadow colore Fledgling, High Pigment Wet and Dry Eyeshadow KIKO colore 28 verde lime perlato, Giorgio Armani Eyes To Kill Solo eyeshadow colore 17, Eyeshadow MAC colore lucky green Mezzo tono lime frost [finish Veluxe Pearl], Burberry palette eyeshadow, Super Colour Eyeliner KIKO colore 105 verde Giada, 24/7 Glide-On Eye Pencil Urban Decay colore Freak, Razor Sharp Water-Resistant Longwear Liquid Eyeliner Urban Decay colore Kush, KIKO Smart Colour Eye Pencil colore 13 verde primavera perlato, Colour Kajal KIKO colore 111 verde mela, Urban Decay Electric Palette

Recentemente ho pubblicato la recensione degli ombretti colore vegetale di Yves Rocher, dove ci sono alcune tonalità di verde sicuramente affini al Greenery. Ecco gli swatches: dall’alto 81, 82, 83, 84.

E, infine, cosa c’è di più semplice di uno smalto Greenery?

Dall’alto a sinistra: Smalto per Unghie Rinforzante: KIKO Nail Lacquer colore 297 verde acido, Smalto ad asciugatura extra rapida KIKO Quick Dry Nail Lacquer colore 851 verde lime, L’Oréal Paris Color Riche Le Vernis col.833 Wasabi Hint, Mavala Mini Color col. 183 pistachio, Mavala Mini Color col. 126 electric green, Enamored smalto Marc Jacobs Beauty, Illamasqua Nail Varnish In Radium, Wet n Wild Fast Dry Nail Color col.Sage in the City, Deborah Pret A Porter col. 122, Opi nail lacquer colore Greenwich Village, essie colore mojito madness, Illamasqua nail polish col. Omen collezione Paranormal, Opi nail lacquer colore My Gecko Does Tricks

Vi lascio con il perché del Greenery per il 2017:

“«Abbiamo di fronte un panorama politico e sociale complesso e le persone sentono il bisogno di rivitalizzarsi e rinnovarsi. Il Greenery simboleggia la connessione che cerchiamo con la natura e con gli altri, per non parlare di obiettivi ancora più grandi».”

Non mi resta che augurarvi un 2017 Greenery!