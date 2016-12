5 cose da fare per coccolarsi durante il ponte (da dovunque)

Quattro (cinque per chi vive a Milano) giorni di vacanza a due settimane dal Natale: il ponte lungo dell’8 dicembre regala tanto tempo libero pre-feste natalizie da sfruttare anche per prendersi cura di sé (si sa che poi a Natale si è tutti più buoni e si deve pensare agli altri!). Che si rimanga a casa o si decida di partire per qualche giorno di vacanza, ecco 5 cose da fare per coccolarsi e prepararsi al meglio a cene e party di Natale:

1. Non si ha mai il tempo di farlo, ma il bagno caldo è un piacere che d’inverno ci si dovrebbe concedere. In hotel o a casa, basta sostituire la doccia mattutina con un bagno serale, magari con l’idromassaggio: l’acqua calda rilassa la muscolatura e favorisce il relax, così il sonno sarà più ristoratore del solito. La star di riferimento in questo caso è January Jones, vera amante ed esperta di vasche da bagno (è “bath critic” per Violet Grey!): vedere il suo account Instagram per credere.

2. In aereo, sul letto del B&B o sul divano di casa: in vacanza le occasioni per concedersi 15 minuti di relax con una maschera viso si moltiplicano. La texture ricca delle maschere, da scegliere in base alle esigenze della propria pelle, funziona come booster delle creme e dei soin abituali. Inoltre, il tempo di posa regala una scusa per fare una pausa.

3. Per organizzarsi al meglio giocando d’anticipo è questo il momento giusto per prenotare un appuntamento dal parrucchiere: nelle due settimane prima di Natale trovare posto all’ora che si vuole è un’impresa quasi impossibile. Per arrivare alle feste con la testa a posto, il consiglio è prenotare una seduta in un salone L’Oréal Professionnel e richiedere il trattamento Smartbond: aggiunto a tinte e decolorazioni, la sua miscela protegge il capello permettendo di cambiare colore senza rovinarlo. Risultato: un colore più brillante e una piega più morbida (leggi il nostro test Smartbond).

4. Non c’è relax senza fatica: per sentirsi più in forma e in salute, l’allenamento è fondamentale. Se poi si parte per una mini vacanza, il vantaggio è doppio: correre, ma anche camminare veloce, da sole in una città poco conosciuta è uno dei migliori modi per scoprire panorami nuovi e al contempo tenersi in forma. Per chi rimane a casa o è immobilizzata dal freddo, c’è sempre il proprio salotto (o la camera d’hotel): basta scegliere un allenamento (gratis) su YouTube e seguire la lezione video da casa.

5. La coccola per antonomasia rimane comunque il massaggio, anche questo da scegliere in base alle necessità. Non serve essere a casa e prenotarlo dalla propria estetista di fiducia: chi è in vacanza può affidarsi alla Spa dell’hotel o una Spa della città che sta visitando. Il turismo “salutare” non è da sottovalutare: scoprire come si prendono cura le persone fa parte del processo di conoscenza di una cultura e del suo stile di vita.