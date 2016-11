Riscopri la bellezza più antica e preziosa con Guerlain

Blu intenso, rievoca quei momenti dopo il tramonto in cui spuntano le prime stelle, le più luminose. Le ritrovo nei dettagli oro. Come fosse un cielo sopra Jaipur, per cullare i pensieri della principessa Mumtaz Mahal e del suo imperatore Saha Jahan. È l’India del XVII secolo. Shalimar, la leggenda della loro storia d’amore vissuta in un’epoca di sfarzi e ricchezze.

Ori e zaffiri. Come in India, anche nella nuova collezione firmata Guerlain. Texture metallizzata per impreziosire lo sguardo con un duo di ombretti e una scia di eyeliner oro a ricordare il bagliore delle stelle cadenti.

La collezione sempre più preziosa si compone anche di perle: rosa, blu e oro ad incarnare appieno lo stile etereo e luminoso delle donne più sofisticate.

Ori e Zaffiri. Qui declinati in una lussuosa cipria dall’aspetto retrò. Souffle D’or De Shalimar, per lasciare una fragranza sublime su viso, corpo e capelli.

Per brillare tutto il giorno, Guerlain ci propone un concentato di luminosità, Radiance in a Flash della linea My Supertips, un trattamento specifico e istantaneo in grado di distendere e illuminare i tratti del viso con un frizzante profumo d’ambra, arancia e mandarino. E’ consigliato applicarlo sia al mattino che alla sera, massaggiando su tutto il viso e il collo subito dopo aver utilizzato la consueta crema idratante di routine.

Come in un antico palazzo indiano, sarà un prezioso momento di bellezza.

(Parte del Ricavato sarà devoluto alla fondazione Naked Heart di Natalia Vodianova)