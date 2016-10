Io contro me: 5 modi per domare il proprio “critico interiore”

Quello che fa la differenza nel successo personale è il rapporto con il proprio “critico interiore”. Questo il risultato di uno studio condotto da GlobalWeblndex per Activia (attraverso Google Consumer Surveys): secondo i dati raccolti, il senso critico è responsabile di insicurezze professionali per il 53,8% delle lavoratrici, di insicurezze estetiche per il 52,9%, inoltre frena il 54,3% delle donne nel fare nuove esperienze e insinua il timore di fallire nel 57,5% di loro. Ma c’è una nota positiva: oltre l’80% delle intervistate è consapevole dell’importanza di credere in se stesse, a cui attribuisce il merito di riuscire a esprimere le proprie potenzialità. “Tutto dipende da come viviamo il nostro critico interiore, se in modo irrazionale o in modo cosciente, permettendoci di vedere, creare e scoprire nuove opportunità”, ha commentato Ellen Langer, psicologa sociale alla Harvard University.

Activia definisce questo rapporto consapevole “vivere InSync”, cioè cercare il proprio equilibrio combattendo ogni giorno il critico interiore per essere presenti nel qui e ora. Per farlo, secondo l’InSync Coach Valentina Mosca (senior partner di Hermes Consulting con il compito di connettere l’impresa e le performance con le proprie risorse e il benessere individuale), un ottimo inizio è dedicare 120 secondi a cinque azioni pratiche quotidiane:

1. FAI IL TIFO PER TE

“Noi rispondiamo per il 10% alla realtà e per il 90% alla nostra interpretazione della realtà, quindi i pensieri ci influenzano moltissimo. Quello che accade si può sempre interpretare in più modi“, spiega Valentina Mosca. Un esempio? “Se il capo vi riprende potete pensare che ce l’abbia con voi o che stia puntando su di voi e vi stimoli così a crescere”.

2. SOGNA A OCCHI APERTI

“Generare immagini influenza in modo potente il sistema nervoso autonomo, tanto che è in questo modo che diamo senso alle parole. Visualizzare un’immagine di successo governa il proprio pensiero e ci influenza positivamente: nessun atleta arriva al traguardo se prima non ha immaginato di poterlo fare”, continua l’InSync Coach. Un aiuto fisico che parte da questo insegnamento può essere “colorare le parti del corpo tese per rilassarle”.

3. FAI SPORT (O COMUNQUE AZIONI CHE IMPEGNANO IL CORPO)

L’attività fisica cambia il tipo di respiro, facendoci uscire da un certo stato emotivo: “Solo il 10% del cervello è conscio, mentre il restante 90% inconscio è un bacino di risorse molto ampio, ecco perché spesso le intuizioni vengono quando la parte conscia è impegnata a fare qualcos’altro. Le persone che fanno sport lo sanno bene, così come i creativi”.

4. REAGISCI CON LE DOMANDE GIUSTE

Ogni cosa che ci succede può essere interpretata in diversi modi, per esempio “apro la finestra e piove: quanto permetto alla pioggia di influenzare il mio umore?”. “Se non possiamo cambiare gli eventi – continua Valentina Mosca- possiamo cambiare la nostra risposta agli eventi: svegliati e decidi che sarà una giornata positiva e che imparerai qualcosa; se ci riesci condizioni la tua giornata in positivo”.

5. RESPIRA

Respirare è un’azione semplice e automatica, ma è la più potente per innescare questo circolo virtuoso del pensiero positivo. “Basta pensare che un respiro profondo è in grado di bloccare il pianto, perché riossigena il cervello facendolo funzionare meglio e influenzando il sistema nervoso autonomo che lo riporta in uno stato di quiete”. Respiriamo circa 17mila volte al giorno, eppure abbiamo disimparato a farlo nel modo corretto (leggi anche “La (psico)terapia del respiro”): “Il respiro giusto è quello che hanno i bambini, con la pancia che si alza e si abbassa, senza fermare il respiro nella parte alta del corpo”, conclude l’InSync Coach.