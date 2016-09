Healthy days: i miei segreti per essere belle e in forma!

Si sa: per essere belli e sentirsi in forma, bisogna seguire un po’ di regole, alcune più o meno piacevoli, ma che contribuiscono tutte al nostro benessere.

I miei healthy days, ovvero i giorni “sani” durante i quali mi occupo a tutto tondo del mio benessere cominciano da una sana colazione: cereali, frutta fresca e yogurt, sono gli ingredienti ideali per iniziare al meglio la giornata. Una corretta alimentazione è fondamentale, specialmente a colazione! Durante gli healthy days, evito cibi fritti e troppo complessi, pietanze cariche di zuccheri e bibite gassate. In generale, nella mia dieta non manca nulla, mangio un po’ di tutto ed ogni tanto cedo a qualche tentazione, ma quando voglio depurarmi, i miei pasti sono particolarmente ricchi di insalate, centrifughe, pesce, frutta e verdure.

Bere molto è il segreto che mi accompagna durante gli healthy days! Un’idratazione corretta contribuisce a drenare i liquidi in eccesso nell’organismo, ci depura da tossine e rende anche la nostra pelle più bella e radiosa.

Per idratare la pelle del mio viso, continuo ad applicare le creme della linea Sensitive Vegetal di Yves Rocher per la mia routine quotidiana. Giunta alla 3°settimana, la mia pelle appare super radiosa, levigata e meno arrossata. Devo dire che l’operazione “TEST IT LOVE IT” ha riscosso un ottimo successo per me e per la beauty routine del mio viso!

Lo step fondamentale al quale non rinuncio mai, specialmente durante i miei healthy days è la pulizia del viso. Grazie alla detersione, vado ad eliminare tutti i residui che altrimenti ostruirebbero la pelle, la texture morbida del Latte Detergente Lenitivo Yves Rocher deterge delicatamente la pelle, con una piccola quantità di prodotto su un morbido dischetto di cotone, prima di andare al letto o durante la giornata, è sempre il momento giusto per avere una pelle pulita, fresca e libera da tracce di trucco, sebo ed inquinamento.

Una delle qualità che ho apprezzato maggiormente dei prodotti Yves Rocher durante questo percorso basato su prodotti naturali per la pelle del mio viso è l’assimilazione, ovvero la capacità della pelle di lasciare penetrare un attivo e di utilizzarlo per trarne beneficio. La pelle è un organo intelligente. Deve scegliere ciò che è buono per lei: per lasciare passare un attivo deve riconoscerlo. Da sempre, la pianta e la pelle si conoscono, si riconoscono, si completano e interagiscono, quando necessario. Ecco perché una molecola vegetale, vivente e naturale, saprà sempre trovare il suo posto nella grande meccanica della vita della pelle.

Il punto cruciale dell’utilità di un attivo vegetale, nel meccanismo pianta-pelle, è nel momento in cui trasferisce tutto il suo potere alle cellule e i suoi benefici sono evidenti. Solo allora, si può dire che la pelle lo abbia assimilato.

Durante gli healthy days, non rinuncio ad un po’ di allenamento e relax! Anche se è difficile ritagliare spazio per allenarsi durante la giornata, quando riesco provo a fare degli esercizi rassodanti per gambe, braccia e addominali, magari anche a casa se non riesco a recarmi in palestra! Ma la cosa che adoro, specialmente quando c’è un bel tempo, è andare a correre al parco, non ci rinuncerei mai! In alternativa, cammino molto, un giro fra i negozi, salire e scendere le scale a piedi, sono ottimi alleati per il nostro benessere. Ma una volta terminato l’allenamento, mi concedo un oretta in spa per un classico percorso benessere oppure per dei massaggi. Una volta ogni tanto bisogna pur concedersi un momento di relax!

La sera, sotto le coperte, bevo una tisana o un tè, mi lascia una sensazione di calore, benessere e serenità, ideale per concludere al meglio le mie giornate dedicate alla salute.