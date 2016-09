Aloe vera: come e perché utilizzarla

L’aloe vera è una pianta dalle mille proprietà benefiche che ha davvero tantissime funzioni, specialmente per il nostro corpo. Viene utilizzata spesso e volentieri per curare ferite o abrasioni, e spesso viene sostituita a diversi farmaci e viene considerata un must per tutti gli amanti della medicina naturale.

Insomma, un rimedio nature che ci permette di eliminare o sostituire, in alcuni casi, i farmaci.

L’aloe non viene utilizzata per intero, bensì viene usato principalmente il suo interno che è composto da una sorta di gel che ha davvero tantissime proprietà. La pianta, dunque, viene “spogliata” del suo involucro esterno e ne viene estratto il contenuto gelatinoso, per poi essere utilizzato per diversi scopi.

Volete conoscere i benefici dell’aloe? Che cos’è capace di fare il contenuto gelatinoso di questa pianta?

1. Allevia scottature e bruciature: Se vi siete bruciati sotto il sole, spalmate un po’ di gel d’aloe sulla zona e vedrete che sollievo!

2. Combatte macchie e brufoletti: Per far scomparire brufoletti oppure macchie sul viso, l’aloe è assolutamente un ottimo rimedio. Il suo utilizzo, infatti, vi aiuterà nel processo di rigenerazione della pelle.



3. E’ una maschera per il viso: Piuttosto che utilizzare le classiche maschere per il viso, preparate con diversi ingredienti, potete utilizzare l’aloe. Stendetela sul viso come una crema e lasciatela in posa per una ventina di minuti, dopo sciacquate con acqua tiepida. Il risultato? Pelle morbidissima e liscissima!

4. Allevia il dolore di strappi muscolari: Se vi siete fatti male facendo sport o un movimento sbagliato, massaggiate la zona con dell’aloe e pian piano sentirete un leggero sollievo.

5. Combatte i capelli secchi: Potete utilizzare l’aloe come una maschera per capelli pre-shampoo. Se avete i capelli molto secchi, infatti, l’aloe vera è un ottimo rimedio. Usatela su tutte le lunghezze, e concentratevi sulle punte per un risultato migliore.

Eravate a conoscenza di tutte queste caratteristiche dell’aloe vera? Avete visto quante proprietà ha? Un ottimo rimedio naturale per dei piccoli problemi!