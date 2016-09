Una raccolta di consigli trucco per castane, bionde e rosse da salvare e conservare per le tue serate speciali.

La stagione che cambia, le foglie che cadono (insieme ai capelli!) e la pelle che si riempie di impurità. Nel frattempo, la moda cambia, i fondotinta estivi non vanno più bene e… noi siamo disperate!

Ti capita spesso in autunno, vero? No worries! È nella norma e oggi ti darò tantissimi consigli in fatto di make up e idratazione. Per quanto riguarda i capelli che cadono, invece, qui ti ho dato tantissimi consigli per rinforzare la chioma.

Procediamo ora con una raccolta di consigli beauty utilissimi: dal miglior metodo per idratare la pelle a tantissimi consigli trucco per castane, bionde e rosse.

Un buon make up parte da una buona idratazione. Coccola la tua pelle e lei sarà bella, luminosa e splendente. I consigli? Ogni mattina mixa la tua normale crema giorno ad una goccia di Olivo, il nuovo olio viso per pelli mature a base di olio di oliva Bottega verde. Porta con te la tua crema idratante durante il giorno e applicala ogni 3 ore. A fine giornata rimuovi ogni residuo di make up con un buon latte detergente o un’acqua micellare (prova l’acqua micellare di Garnier, io mi trovo benissimo!). Dopo aver rimosso ogni traccia di make up concediti un buon bagno caldo ed una maschera idratante. Qui ti svelo un trucco per un’idratazione super.

Passiamo ora ai consigli trucco per castane, bionde e rosse. Per questa stagione il trucco prevede due toni fondamentali, due toni da declinare in diverse sfumature in base alla tua carnagione e ai tuoi capelli (sei chiara? Qui ti do tantissimi consigli make up per pelle chiara). I colori moda sono il rosso e il nero intenso, il primo per gli occhi e il secondo per le labbra (dimentica le labbra scurissime, sono storia antica!). Qui ti ho parlato di tutti i trend make up 2017 (e trovi anche una gallery con tantissime idee utili).

A proposito di make up, sai già quali prodotti utilizzare per un trucco per castane, bionde e rosse perfetto?

Se il tuo budget è medio-alto, punta tutto sui prodotti Diego dalla palma. Io li adoro, li utilizzo da sempre e i loro rossetti sono la fine del mondo (battono anche MAC!). La nuova collezione poi è in linea con tutti i trend di stagione.

Se il tuo budget è medio-basso, (o non vuoi spendere una fortuna perchè ami cambiare tantissimi prodotti make up) il miglior brand al momento è Kiko. La nuova collezione Neonoir è super elegante e le texture dei prodotti sono fantastiche. Il must have? L’eyeliner con doppia punta, wow!

Passiamo ora a una una gallery di trucco per castane, bionde e more, lasciati incantare e, per qualsiasi domanda, ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea.

Alla prossima!