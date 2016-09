L’estate è finita e con lei anche le lunghe e rilassanti giornate trascorse sotto il sole a stendere abbronzanti, nella speranza di diventare nere come il carbone. Magari durasse per sempre! Purtroppo per noi impieghiamo due lunghi mesi ad impossessarci della tanto desiderata tintarella, ma bastano solo pochi giorni per perderla a causa della mancata esposizione al sole. Il processo di perdita dell’abbronzatura è inoltre molto antipatico in quanto ci ritroviamo ad avere la pelle sempre più secca, macchiata e desquamata.

Ecco allora 8 consigli per prolungare l’abbronzatura al rientro dalle vacanze.

Autoabbronzante fai da te per il viso: la parte del corpo che per prima perde colorito è sicuramente il viso, che è esposto a frequenti struccaggi quotidiani, per eliminare i residui del trucco. Per evitare di riacquistare il tanto odiato pallore post estate, è consigliabile aggiungere qualche goccia di autoabbronzante alla crema viso, con la quale siamo solite idratare il nostro viso.

No al bagno caldo si alla doccia tiepida: stare troppo tempo a mollo nell’acqua calda favorisce l’esfoliazione e dunque la perdita repentina dell’abbronzatura. Da preferire doccia tiepida e utilizzo di bagnoschiuma poco aggressivi, meglio se a base oleosa.

Evitare l’aria condizionata: sarebbe preferibile stare lontani dall’aria condizionata che, a causa del processo di deumidificazione che la caratterizza, andrebbe a seccare terribilmente la nostra pelle. Se siete in luoghi in cui non ne potete fare a meno, applicate prima una crema idratante e per il viso portate in borsa un’acqua termale, da vaporizzare di tanto in tanto.

Esfoliare la pelle: fare uno scrub o un leggero gommage può essere molto utile, per eliminare le cellule morte che non fanno respirare la pelle. In tal modo la nostra pelle sarà rigenerata e dunque idrata evitando di incappare in quell’odiosa ed antiestetica desquamazione che contrasta la durata dell’abbronzatura.

Idratare all’ennesima potenza: abbiamo compreso che il peggior nemico dell’ abbronzatura è di certo la secchezza della pelle e tutti i fattori che la determinano. E’ bene idratare giornalmente tutto il nostro corpo con creme a base di olio oppure con dell’olio di mandorle dolci da applicare a pelle umida appena uscite dalla doccia, vedrete che pelle vellutata.

Bere tanta acqua: è consigliabile bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per idratare la pelle e dare beneficio anche ai capelli. Se proprio odiate bere optate per delle acque aromatizzate.

Mangiare frutta e verdura: frutta e verdura, grazie al loro potere anti ossidante, apportano beneficio al nostro corpo dall’interno. Preferibile mangiare frutta e verdura di color arancione.

Outfit che esaltano l’abbronzatura: l’ultimo piccolo accorgimento riguarda la scelta del colore degli outfit che andremo ad indossare.I colori che maggiormente esaltano l’abbronzatura sono il bianco, l’azzurro serenity, il rosa quarzo,il color albicocca, il verde smeraldo e il giallo.

Infine, approfittate del vostro tempo libero per fare delle passeggiate o semplicemente per andare al parco a rubare quegli ultimi raggi di sole da regalare alla vostra pelle per tenervi stretta il più possibile la tanto sudata tintarella!

La vostra ChiaraMenteCool!