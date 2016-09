Donne in carriera sì, ma con stile!

Oramai è sempre più frequente che una donna intraprenda la strada della libera professione, arrivando a ricoprire ruoli che in passato erano prettamente maschili. La figura dell’Ingegnere è una di queste.

Oggi giorno sono sempre di più le donne che abbracciano questa professione ma capita spesso che, lavorando in ambienti maschili, si tenda ad uniformarsi e a trascurare il proprio aspetto femminile. C’è chi lo fa per scrupolo o per timidezza, chi per necessità per sentirsi al pari degli altri colleghi uomini.

E questa esperienza è capitata anche a me, quando appena laureata in Ingegneria sono entrata in uno studio tecnico. Non è stato semplice adeguarmi al lavoro in ufficio ed a quello in cantiere ma l’ho sempre fatto cercando di mantenere la mia identità di donna! Perciò ecco qui alcuni consigli beauty che sento di dare a tutte quelle donne che come me la mattina si svegliano e sanno che dovranno affermare la propria identità a testa alta.

Per quanto riguarda il makeup non fate l’errore di non truccarvi per paura di apparire inadeguate al contesto. Sì ad un make up fresco! Basta poco, un filo di mascara, un pò di blush e lucidalabbra e sarete pronte ad affrontare qualche ora in cantiere! Mi raccomando non usate rossetti troppo vistosi o smokey eyes esagerati! Quelli possono andare bene se avete una conferenza o un’occasione importante.

Capelli

Per i capelli meglio un’acconciatura raccolta, è l’ideale soprattutto se avete in programma un passaggio in cantiere. Purtroppo a causa della polvere e dei luoghi che dovrete visitare nei vari sopralluoghi, è richiesta praticità; un’acconciatura raccolta è l’ideale per proteggere i capelli dalla polvere o dallo scomodo caschetto di sicurezza!

Un abbigliamento comodo, pratico, che non impedisca i movimenti è l’ideale in cantiere. Potrete osare un pò di più in ufficio, magari indossando anche un bell’abito midi!

In cantiere scordatevi i tacchi, dovrete utilizzare scarpe adatte al luogo di lavoro. In ufficio potete anche indossare una scarpa con il tacco, ma senza esagerare. Anche le ballerine vanno bene mentre sono sconsigliate le scarpe da ginnastica perchè più adatte ad un look casual.