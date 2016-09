Pelle giovane e sana?

Mantenere la pelle del nostro viso giovane e sana dipende da noi e dalle nostre abitudini ecco qualche accorgimento che aiuta il nostro corpo a contrastare il naturale e inevitabile processo di invecchiamento.

1) Junk food? No grazie! Importante anzi fondamentale evitare il più possibile i “junk food” e convertirsi ad un’ alimentazione sana prediligendo una dieta ricca di verdura, frutta e di cibi ricchi di antiossidanti. Noi donne siamo specialiste di “diete improbabili” che spesso portano a risultati alquanto frustranti.. quello che vi posso dire è che da quando ho cominciato ad avere un’alimentazione equilibrata e ho smesso di essere ossessionata dalle diete “estreme” sono riuscita a perdere i chili di troppo senza che la mia pelle risultasse spenta.

2) Collagene a colazione! Il collagene si trova già nel nostro corpo ma con il passare del tempo è necessario integrarlo garantendo al corpo un aiuto concreto.

Personalmente ho avuto modo di provare Pure Gold Collagen un integratore alimentare liquido che si basa su una formula ricca di minerali e vitamine, appositamente sviluppata per stimolare la naturale produzione di collagene. Assumendo un flacone da 50 ml ogni mattina per tre settimane mi sono resa conto dell’efficacia del prodotto e di avere unghie meno fragili e capelli meno sensibilizzati. N.B. Sono integratori che non vanno intesi come sostitutivi di una dieta equilibrata.

3) Pelle protetta tutto l’anno! Proteggere la pelle, non solo durante la stagione estiva, è una delle mie buone abitudini più radicate per questo sono solita a scegliere creme viso con alto fattore di protezione. Vi segnalo la lozione idratante Ultra Facial Moisturizer spf 30 di Kiehl’s 30, mi piace particolarmente perché si assorbe facilmente, non unge ed è leggera.

4) Non è mai troppo tardi per struccarsi! Dimenticare la scusa “Stasera vado a dormire così … sono troppo stanca per struccarmi lo farò domani” e struccarsi accuratamente.

Da un paio di mesi per struccarmi uso “Ceramide Replenishing Cleasing Oil di Elizabeth Arden” un olio detergente nutriente che elimina al contempo impurità e trucco lasciando la pelle morbida, pulita e nutrita.

5) Maschere viso, un validissimo alleato! Dimentichiamo la stucchevole immagine della donna con le fette di cetriolo e tre chili di crema sul viso.. non è quello il genere di maschera che uso e propongo.

Ve ne segnalo due, le mie preferite.

- Clinique Sculptwear – contouring massage cream mask

Vi presento una crema maschera lussuosa che rimpolpa la pelle rinforzando il collagene naturale e donando tonicità.

Applicare una generosa quantità su viso e collo, lasciare in posa per 5-10 minuti e massaggiare il prodotto rimanente fino al completo assorbimento. Per ottenere risultati ottimali si consiglia l’uso del prodotto per 3 volte a settimana.

Elizabeth Arden – Ceramide – Overnight Firming Mask

La crema che agisce durante la notte per rassodare, distendere e levigare la pelle di cui vi avevo già parlato è uno dei miei “essential” beauty.

La formulazione è ricca di ceramidi, identiche a quelle della nostra pelle, che agiscono sul collagene naturale garantendo un effetto ridensificante. L’acido ialuronico dona profonda idratazione alla pelle e i risultati sono visibili.

Dopo aver applicato una quantità abbondante su viso e collo va lasciata assorbire tutta la notte per circa 2-3 volte a settimana.