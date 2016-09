Cotton fioc: 10 usi alternativi!

Ciao amiche!

Questo è il mio primo articolo come beauty Reporter per Glamour e ho deciso di parlarvi di alcuni usi alternativi dei tanto amati/odiati Cotton Fioc. Oltre al classico utilizzo che noi tutte conosciamo, ossia quello per la pulizia delle orecchie (con cautela mi raccomando), è possibile utilizzare questi simpatici bastoncini anche in altre situazioni. Vediamole insieme:

1. Impazziamo per cercare un mascara che sia il più possibile Waterproof e duri una vita ma poi quando vogliamo struccarci… è un dramma? Ebbene i cotton fioc possono tornarci molto utili; Immergeteli nel latte detergente per poi passarli tra le ciglia, eliminerete le tracce in eccesso di mascara.

2. Occhi a panda? Mai più! Con i Cotton fioc è possibile rimuovere l’ombretto in eccesso oppure sfumarlo in alternativa ai pennelli da trucco. L’effetto smokey eyes è assicurato!!!!

3. Rimuovere le sbavature dello smalto dalle unghie quando a volte non siamo troppo precise… (io sempre!).



4. Utilizzate un temperino per fare la punta alla vostra matita occhi preferita? Con i cotton fioc potrete rimuoverei residui di trucco che si depositano intorno alla lama senza tagliarvi!

5. Avete problemi di ricrescita o qualche capello bianco? Stressare i capelli inutilmente con una tinta intera non serve, basta applicare con un cotton fioc l’henné sulla zona che interessa e addio capelli bianchi!

6. Con i cotton fioc potrete applicare la cipria sulle labbra prima della stesura e del rossetto per una durata maggiore.

7. Usate molto spesso il phon o la piastra per capelli? Bene! I cotton fioc sono ideali per pulire la griglia di aspirazione del phon o i residui di lacca sulla piastra!

8. Avere il vostro profumo preferito sempre con voi è possibile. Basta bagnare i cotton fioc con qualche goccia di profumo e metterli poi in una bustina trasparente. Quando avremo bisogno di una rinfrescata del nostro profumo, potremo passare il cotton fioc sui polsi e dietro le orecchie.

9. Borse sotto gli occhi? Addio! Prendete i cotton fioc e via in freezer! Prima di truccarvi, alla mattina passateli sugli occhi e il gonfiore si ridurrà.

10. Denti bianchi? Certamente! I cotton fioc sono perfetti per una stesura precisa della nostra pasta sbiancante, meglio ancora se fatta in casa!