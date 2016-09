Come truccarsi a scuola? E l’abbigliamento? I capelli? Oggi scoprirai tantissime informazioni utili, da salvare e conservare!

Il grande rientro, il primo giorno di un nuovo, intensissimo anno. La cartella è pronta, il diario profuma di nuovo e non vede l’ora di essere riempito di dediche e disegni anti-noia. I libri nuovi sono arrivati e sono lì, in attesa di essere sfogliati. Ora tocca a te, un nuovo anno sta per riprendere. Sei pronta? Sai già come truccarsi a scuola? E come vestirsi? Oggi ti darò tantissimi consigli utili per diventare la reginetta della scuola (e conquistare tutti i professori!).

Le regole sono semplicissime, procediamo per gradi e in pochissimi passi sarai pronta per il primo giorno di scuola (e anche per quelli a venire!).

Come truccarsi a scuola? La parola d’ordine è naturalezza. I toni del rosa possono conquistare tutti: dal ragazzo che ti piace alla professoressa super severa (e sono anche tra i trend make up 2017). No a rossetti super colorati, sì a blush rosati da applicare su occhi e guance e mascara super volumizzanti per uno sguardo da cerbiatta (anche alle 6 del mattino!). Qui trovi una gallery di make up per scuola, lasciati ispirare.

Come vestirsi a scuola? Non esagerare! Punta tutto su capi basic, non troppo larghi e non troppo stretti. Evita di lasciare troppa pelle scoperta e fai attenzione alla comodità (non vuoi rimanere seduta per ore con i jeans troppo stretti, vero?). Qui ti do qualche consiglio beauty e una raccolta di outfit per scuola per conquistare tutti.

Come pettinarsi a scuola? Punta tutto sulla comodità e prediligi i raccolti (le professoresse odiano i lunghi capelli di fronte al volto!). Per essere alla moda punta tutto sulle trecce (qui trovi tantissime inspirations e tutorial per capelli).

E il profumo? Non vorrai essere etichettata come la “puzzola” della classe? Evita profumi troppo forti (tienili per il sabato sera). Usa un buon deodorante e una crema profumata (qui trovi tanti consigli).

Beh direi che sei pronta per il back to school! E tu hai già deciso come vestirti? Se hai dei dubbi scrivimi sulla mia pagina Facebook Alice Cerea, sarò felice di aiutarti!