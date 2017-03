Nostalgia per i ’90: a vent’anni da Cool Britannia

Erano gli anni della creatività British, della svolta, dell’ottimismo, dell’esibisizionismo e dell’orgoglio di essere inglesi. Questo, in particolare, risonante in tutto il mondo.

Mentre il primo ministro laburista Tony Blair, nel maggio del 1997 arrivava al N.10 di Downing Street dopo 18 anni di potere Tory, Patsy Kensit e Liam Gallagher si facevano fotografare sulla copertina di Vanity Fair Usa in un letto coperto dalla Union Jack. Un periodo, per chi ha potuto viverlo di persona, di rifioritura della cultura anglosassone non a caso chiamato COOL BRITANNIA, dalla rivisitazione dell’inno patriottico del Regno Unito: “Rule, Britannia!”

IL MOTTO - Speranza e fiducia nel futuro e nella creatività made in UK erano la linfa che muoveva tutto. La frase iconica di allora “things can only get better” sintetizzava un’attitudine di apertura verso il British Dream, lontana dalla chiusura che vive oggi la Gran Bretagna con la Brexit, che intende spazzare via gli immigrati dalla nazione. Durante la Cool Britannia la ricchezza del paese era merito anche del mix di culture e razze che fioccavano verso il centro propulsore di nuovi trend, Londra.

LA MUSICA - Era dominata dalle Spice Girls, con il loro Girls Power, che proclamavano dall’alto delle platform shoes, le Buffalos, strizzate in abiti attillati e con teste dall’estetica fantasy. Ma erano anche gli anni del BritPop supercool dei Blur, degli Suede, degli Oasis. Per i più underground le parole d’ordine, invece, erano House e Garage quella da bit contagiosi che si sentivano nel Club Ministry of Sound.

LA MODA - Da Londra arrivavano le due top models più richieste sulle passerelle internazionali di allora, la giovane Kate Moss, che ai tempi era con l’idolo hollywoodiano Johnny Depp, e la pantera nera, Naomi Campbell, nota per i suoi teatrali sbalzi d’umore. Anche le maison couture non riuscirono a resistere al fascino della creatività made in UK. E di due stilisti inglesi John Galliano e Alexander McQueen presero il timone di due storiche case di moda parigine, rispettivamente, Dior e Givenchy.

LA BELLEZZA – Ancora da Oltremanica partivano i trend tormentoni degli anni ’90, che tutte abbiamo abbracciato e talvolta rinnegato, dal nude look di cui Kate Moss era maestra, ai tendrils, le ciocche sciolte che incorniciavano il volto con la coda di cavallo – Kendall Jenner li ha riportati in voga, quei dettagli signature del look di Baby Spice.

L’ARTE - Erano anche gli anni in cui i media parlavano di sensazionalismo, di galleristi famosi come Jay Jopling e Charles Saatchi, diventati celebri come gli artisti che rappresentavano. Quei Young British Artists protagonisti della mostra più controversa della storia dell’arte contemporanea Sensation Exhibition alla Royal Academy of Arts, con esponenti dei YBA, come Tracy Emin, Damien Hirst, Julian Opie, Marc Quinn e i fratelli Chapman.

IL COMPLEANNO - Nel 2017 quegli anni di ottimismo e massima creatività British festeggiano il ventesimo anniversary. Un’epoca quasi coetanea di Glamour Italia che ha spento le sue prime 25 candeline proprio in questi giorni. La nostra rivista, arrivata in edicola la prima volta nel 1992, è stata celebrata con una festa social, una mega-torta, una mostra e un dossier “90’s Reloaded”, da pagina 273 nel numero di marzo di Glamour.