Trucco a base di gloss: la tendenza make-up per la Primavera 2017

L’ultima tendenza che porteremo per la Primavera 2017 è proprio l’utilizzo del gloss anche sul resto del viso.Il gloss, utilizzato per makeup last minute e per illuminare anche il trucco più semplice, è un vero e proprio essential da tenere sempre in borsa. E’ facile da usare, è un prodotto versatile che non richiede molto tempo per l’applicazione e soprattutto non bisogna essere esperte. Un tocco di gloss rende le labbra molto attraenti e così accade anche per il resto del make-up.

Oltre al trucco shimmer, il gloss può essere una valida alternativa per illuminare il volto e avere un effetto brillante immediato. Oltretutto, le nuove formule con micro pagliuzze, riflettono la luce in modo ancora più profondo e mettono in evidenza parti del volto come zigomi e fronte.

Marchi come Yves Saint Laurent, ma anche Make up forever e Make beauty, propongono innovativi gloss per il volto, che non appiccicano. Sarebbe impossibile pensare di stendere un vero e proprio lucidalabbra sul viso senza avere tutti i capelli appiccicati. Per questo le texture sono diverse, non appiccicose, più fluide ma con lo stesso effetto gloss. Il marchio Milk propone un vero e proprio “Face gloss”, da stendere su tutta la superficie.

Dove si applica il gloss per la faccia? Sugli zigomi per avere un effetto chic, nella parte centrale tra le sopracciglia per mettere in evidenza lo sguardo, sul mento e sulla punta del naso per assottigliare. Sarà il trend make up più goloso della primavera!

