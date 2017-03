In poche conoscono lo scrub. E fanno male! Gli effetti sulla pelle di questo trattamento sono innumerevoli. Prima della doccia o del bagno, devi applicarlo sulla pelle umida e fare dei leggeri massaggi circolari per eliminare gli strati superficiali dell’epidermide, per poi passare al normale lavaggio. Tutto qui? Assolutamente sì. Vi basterà farlo una volta a settimana, non di più. Minimo sforzo per ottenere i massimi risultati, insomma! Personalmente non ne posso fare a meno anche per le profumazioni (che non sono mai cosa di poco conto per noi donne!): in commercio se ne trovano ormai di tutti i prezzi e le tipologie (specifici per il viso, corpo e addirittura per le labbra). Perciò non avete scuse per non usarli! Se, però, ancora la parola scrub non è entrata nel tuo vocabolario, faresti meglio a leggere i benefici che dona al corpo.

5 buoni motivi per cui fare lo scrub

Se sei ancora indecisa se farlo, se spesso hai sentito parlare di scrub (attenzione a non confonderlo con il peeling) ma non ti sei convinta a usarlo, se invece non hai la minima idea di cosa sia, forse devi riuscirlo a intendere come un trattamento necessario nella tua beauty routine. Un po’ come fosse un detergente viso, un fondotinta o ancora la piastra per capelli. Insomma, devi considerarlo un must have per la tua bellezza, soprattutto in estate quando la pelle è secca per via del sole e ha bisogno continuamente di essere idratata ed è ricca di cellule morte. Ma bando alle chiacchiere e entriamo nei meriti dello scrub: ecco 5 buoni motivi che ti convinceranno a usare lo scrub.

1. Ha un effetto esfoliante

2. Riduce punti neri, mini cisti etc

3. La pelle è più morbida

4. Combatte la secchezza

5. Ha un effetto tonificante

Ti ho convinta? Provalo per un mese, una volta a settimana e poi fammi sapere come ti sei trovata! Sono curiosa di sapere se, come me, sei diventata una dipendente dallo scrub!