Capelli ricci Primavera/Estate 2017: tutti i trend del momento

Hai i capelli ricci e ti sei stancata della tua, solita, lunghissima, chioma leonina, dico bene? Vorresti darci un taglio, imparare a gestirli al meglio e cambiare look senza stravolgere i tuoi favolosi ricci, giusto?

Nessun problema, il topic di oggi sono proprio i capelli ricci Primavera/Estate 2017 e parleremo insieme di tutte le tendenze del momento con qualche consiglio utile per te.

I capelli corti sono al top delle classifiche anche per quanto riguarda i tagli corti. Se hai dei ricci ribelli opta per il doppio taglio (rasato ai lati) mentre, se hai i capelli fini e radi, opta per un pixie cut alle orecchie. Qui una gallery di tagli corti.

Non ami il corto? Il taglio medio è ciò che fa per te. Puoi optare per un classico carrè semplice da tenere in forma o, se ami i contrasti, una frangia/ciuffo liscio abbinato ad una chioma voluminosa. Qui una gallery di tagli medi ricci.

Che ne dici? Hai trovato ciò che cercavi? Hai trovato il taglio capelli ricci Primavera/Estate 2017 che fa per te? Se la risposta è no dai un’occhiata a questo video e lasciati ispirare da tutte le tendenze moda 2017.

Qui invece trovi la guida a tutti i tagli capelli 2017.

Alla prossima!