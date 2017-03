Colore capelli 2017: la sfumatura di tendenza che sta bene a tutte

Sei alla ricerca del colore capelli perfetto per te? Vorresti qualcosa che parli di estate, di sole e di mare ma che non rovini i capelli? Vorresti una tonalità che stia bene a tutte, a bionde e more, a chiare e scure e, sopratutto, vorresti un colore semplice da portare, senza troppe pretese, giusto?

Qualche tempo fa ti ho parlato di tutti i colori moda 2017 per i tuoi capelli ma non hai trovato quello giusto per te? Ti sei lasciata ammaliare dalle tinte forti e ora ti sei pentita amaramente? Oppure il sole ha messo in risalto sfumature che non ami particolarmente?

Beh ho la risposta che fa per te, si tratta del colore capelli 2017 che ha già conquistato le star di tutto il mondo. Sto parlando del Golden brown, quella sfumatura di castano dorato che tutte amiamo e che, almeno una volta nella vita, dobbiamo assolutamente provare.

Si tratta di un colore neutro e caldissimo. Una tonalità perfetta per tutte che, specialmente nei mesi estivi, dona luminosità e calore a sguardo e incarnato. Per realizzarlo puoi recarti dal tuo parrucchiere di fiducia che utilizzerà il metodo del Balayage per schiarire le lunghezze.

Ami il fai da te? Qui ti svelo come realizzare il golden brown a casa (senza strane pozioni magiche).

