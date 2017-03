Scene di ordinaria beauty ipocondria

LA PRIMA IMPRESSIONE

Entri ed è impagabile la sensazione di sentire ridotti del 50% i radicali liberi che attaccano la pelle. Quasi come se quel profumo medicale, asettico, di totale pulizia della farmacia una volta inspirato, avesse un potere di cleansing e detox che si vede immediatamente sul viso. Si chiama effetto placebo, è vero, ma i benefici si leggono in volto. E noi tutte cerchiamo i benefici.

IL FASCINO DEL CAMICE

Per non parlare del fatto che nulla meglio della farmacia può rappresentare il tempio della “bellezza che incontra la scienza”. E il farmacista il depositario di questo magico sapere. È il tuo uomo (o donna) di fiducia, quello che ti conosce intimamente, che ti ha misurato la pressione quando ti sentivi giù, riportandoti a colpi di “sfigmomanometro” (l’apparecchio che rileva la pressione arteriosa, ndr) con i piedi per terra e ti ha consigliato l’integratore giusto per la tua regolarità. Come potrebbe mai tradirti e suggerirti un prodotto cosmetico non efficace, non rispettoso della tua condizione fisica e mentale, con ingredienti non sicuri e che non sia l’ultimo ritrovato della ricerca?



IL VALORE DEL SAPERE

Senza dimenticare che un suo consiglio vale quasi quanto una consulenza da un medico, perché il farmacista ne sa di attivi cosmetici quanto di medicina. Ha studiato chimica e biologia all’università, parla la lingua delle reazioni chimiche e delle reazioni che i prodotti beauty possono generare sulla pelle e sui capelli della gente.

IL MOTTO BEAUTY DEL MILLENNIO

La farmacia è il luogo in cui il concetto di bellezza coincide con salute. L’obiettivo ultimo, al giorno d’oggi, di tutte le donne. Essere belle significa infatti, stare bene, dentro e fuori e dove se non in farmacia si può realizzare questo ideale beauty, attuare un approccio olistico fatto di rimedi osmotici tra in e out?

QUANDO LA SCELTA È DI STILE

Se le parigine (nell’immaginario collettivo idealizzate come ricoperte di Chanel e Dior quando vanno a comprare la baguette) da anni sono aficionados allo shopping beauty da farmacia, c’è qualcosa su cui riflettere. Non a caso l’azienda francese di prodotti cosmetici da farmacia Alés Groupe, che include i brand Lierac e Phyto, ha implementato la sua esperienza di shopping rendendola ancora più completa con l’integrazione di online e offline. Per gli amici d’Oltralpe, quando si parla di beauty, non conta la location che ti vende il sogno, è il risultato (quello che si materializza su di sé) a rappresentare il sogno che diventa realtà.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

E poi se non sono affidabili i cosmetici che trovi sulle mensole di una farmacia, dove la gente entra per curarsi, per risolvere problemi, quali prodotti dovrebbero esserlo?