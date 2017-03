Festa della donna 2017: tutti in piazza Duomo con Jo Squillo contro la violenza di genere

La suffragetta moderna, che sul palco di Sanremo nel 1991 ha cantato con la collega Sabrina Salerno “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più” , non smette di combattere per la libertà della categoria e ci mette la testa! L’8 marzo, Jo Squillo, cantautrice e conduttrice tv, invita tutti a scendere in piazza Duomo a Milano, in occasione dei cento anni della Festa delle Donne, per sensibilizzare contro la violenza di genere e in particolare il femminicidio.

Un missione che sta molto a cuore alla star, che già nel 2014 fa nascere da una sua idea The Wall of Dolls, un’installazione permanente su un muro in via De Amicis 2 a Milano, dove chiunque può lasciare la sua bambola come simbolo di lotta contro uno dei delitti più atroci contro le donne.

E visto che il 18 gennaio di quest’anno il Senato ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta monocamerale contro il femminicidio e ogni violenza di genere, con prima firmataria la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli, Jo Squillo ha colto l’occasione per ridare un senso alla Festa della Donna, chiamando a raccolta tutti a cielo aperto.

L’invito è «a manifestare contro quello che ogni giorno subiscono le donne sui loro corpi: la violenza, fisica, psicologica, culturale, economica», dichiara Jo Squillo. Nel corso della maratona di 10 ore di cultura, dalle 10 alle 20, ci saranno interventi di donne che rilasceranno dichiarazioni, opinioni, terranno dibattiti, alcune rappresentanti di Onlus, altre volti famosi come Serena Dandini, Mara Maionchi, Bianca Balti, Alicia Keys presenti con video-messaggi e la stessa ministra Valeria Fedeli. Il tutto si concluderà con un momento finale di musica a cura di Jo Squillo, Arisa, Roshelle, Katia Follesa, Le Donatella, Malika Ayane, Paola Iezzi, Fiordaliso accompagnate da un DJ Set.

La condizione delle donne sarà trattata a 360 gradi tra intrattenimento e temi seri affrontando argomenti di «lavoro e welfare, diritto alla salute sessuale e riproduttiva, ambiente, alimentazione, educazione alle differenze, percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Ma anche temi come l’autodeterminazione, la libertà di scelta, le pari opportunità, per non perdere di vista che ciò che desideriamo è un cambiamento complessivo in una fase di forte arretramento politico, sociale, culturale ed economico. La Giornata Internazionale della donna tornerà a essere un momento di mobilitazione, dopo anni di scarso interesse, che l’aveva trasformata in una ricorrenza di feste tra amiche con streap-tease maschili, che darà un contributo informativo e di immagine a favore di una crescita culturale della città di Milano», sottolinea Jo Squillo.

Ecco il programma pensato per la giornata dell’8 Marzo in Piazza Duomo a Milano, fittissimo e ricco di spunti per sensibilizzare e porre fine a comportamenti di violenza, discriminazione e abuso:

Alle ore 10 alle ore 20 – PAGINA BIANCA – a cura dell’ Associazione Fare per Bene con Ivan Tresoldi, Mara Maionchi, Annalisa Minetti,

H. 10.30 – CRESCERE X BENE di FARE X BENE Onlus – Presentazione progetti di Educazione alle differenze di genere e lotta a ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo nelle scuole con Valentina Pitzalis, Evelina Molinari e Giusy Laganà

H. 11 – “DANZANDO LA DEA” a cura di City ZEN

H.11.15 – LA CULTURA DELLA VIOLENZA NELLA SCUOLA – PICCOLO UOVO CONTRO IL BULLISMO a cura de Lo Stampatello – con Francesca Pardi e Nicola Iannacone

H.11.29 – Video Messaggio di ALICIA KEYS

H. 11.30 – LORENA CACCIATORI – Performance da Desdemona a Alda Merini

H. 11.45 – FERITE A MORTE di Serena Dandini con Ludovico D’Agostino – Ilaria Francesca Marchianò – Chiara Tomei

H. 12 – HAPPY RUN FOR WOMEN - a cura dell’Associazione Disabili No Limits – conduce Giusy Versace

H. 12.30 – Centro di Aggregazione Giovanile di Azione Solidale – Proiezione del video contro la Violenza di Genere a cura del Gruppo Giovani del Cde Creta

H.12.35 – Video Messaggio di VIVIENNE WESTWOOD

H. 12.40 – LE AMICHE CHE NON HO PIÙ – Storie di Donne Scomparse – con Francesca Carollo, Rete 4

H. 13.00 Spettacolo con “Le DONATELLA“

H. 13.40 – ASSOCIAZIONE MASCHILE PLURALE – Performance sui stereotipi di genere maschili e femminili

H. 13.49 – Video Messaggio di BIANCA BALTI

H.13.50 FEMMINISMO AL TEMPO DELLE SUFFRAGGETTE – con Aida Vittoria Eltanin

H. 14 – LA TERRA È DONNA – a cura dell’Associazione ForPlanet, con Legambiente, Oxfam, Lega nazionale per la difesa del cane, FAI – Fondo Ambiente Italiano – conduce Tessa Gelisio – Italia 1

H. 15 – WALL OF DOLLS – il Femminicidio in Italia – Proiezione docu-film con Maria Grazia Cucinotta – Assessore Cristina Taiani

H. 15.10 – “VIOLENZA SULLE DONNE: la situazione internazionale”- a cura di Amnesty International

h.15.30 – Spettacolo con ARISA

H.15.50 – LA DIFESA PERSONALE conduce Sara Cardin campionessa del mondo di karate,- violenza di genere – le aggressioni e le reazioni psicofisiche -

H. 15.59 – Video Messaggio di OLGA KURYLENKO

H. 16 – DONNE E SALUTE – a cura delle Associazioni Donne in Rete, Centro Assistenza Soccorso Donna, Aias Lombardia – conduce Rosaria Iardino

H. 16.10 – ARAS – Associazione Relazione D’Aiuto E Solidarieta’ Sociale – la salute psicologica, emarginazione, disturbi fisici e psichici delle donne

H. 16.20 – FORUM LOU SALOMÈ – Donne Psicanaliste in Rete – Presentazione campagna “WHATSAPP”

H. 16.30 – ASSOCIAZIONE ALVEARE – Solidarietà e Diversità dalle Donne alle Donne

H. 16.40 – C.H.I.A.R.A. Onlus – L’assistenza legale e psicologica, antiviolenza e antistalking – Presentazione “FERITE A MORTE

H. 16.50 – AIDA Onlus– Presentazione progetto “LE RAGAZZE POSSONO”

H. 17.00 – CITTÀ MONDO – presenta “il Canto delle Comunità Migranti” –

H. 17.10 – CASD – CASA DELLE DONNE – Presentazione dei progetti per le donne

H. 17.20 – LE DONNE DEL NOVECENTO – a cura dell’Associazione Fermati Otello –con Angelica Vasile

H.17.55 – Video Messaggio di RITA ORA

H. 18 – CECILIA CHAILLY e il coro femminile della Ricordi Music School di Anna Mortara

H. 18.10 – WE WORLD – WeWorld Onlus. Con i bambini. Con le donne. Per i loro diritti.

H. 18.20 – STATI GENERALI DELLE DONNE - “#europadelledonne” – con Isa Maggi

H. 18.30 – “IL FUTURO di TUTTE e di TUTTE“ – con Valeria Fedeli – Ministro della Pubblica Istruzione

H. 19.30 – HAPPENING FINALE con: JO SQUILLO, ARISA, ROSHELLE, KATIA FOLLESA, Le DONATELLA, MALIKA AYANE, PAOLA IEZZI, FIORDALISO, e DJ SET