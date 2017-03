Emma Watson, lascia intravedere il seno e scatena la polemica

I socialnetwork non perdonano. Abbiamo trattato poco tempo fa il caso di Diletta Leotta, criticata a Sanremo per aver parlato di violenza sulle donne con un abito rosso piuttosto scollato, e c’è già un’altra star ad aver causato lo scandalo. Questa volta si tratta di Emma Watson, che vedremo dal 16 marzo al cinema in La bella e la bestia. L’attrice ha posato in semi-topless per Vanity Fair America e le foto, scattate da Tim Walker, hanno dato vita alla polemica su Twitter.

Il pensiero più riccorente? Come si può parlare di diritti delle donne con il seno scoperto?! È stata particolarmente pungente la giornalista del Daily Mail Julia Hartley-Brewer: «Il femminismo, il femminismo … il divario salariale di genere … perché non mi prendete sul serio … il femminismo … oh, e qui sono le mie tette!», ha scritto sul social network.

Fortunatamente in molti hanno preso le difese della Watson e le prendiamo anche noi. Perché mai dovrebbe stonare battersi per l’uguaglianza di genere indossando abiti femminili e raffinati? Quale dovrebbe essere il paradosso tra il valore degli ideali che si decide di difendere e il seno in vista? (che poi si intravede solo). Per l’esattezza Emma indossa un bolerino traforato di Burberry che lascia scoperto gran parte del décolleté in solo una delle foto dell’intero shooting, dall’allure eterea e ben lontano dall’essere provocante.

Dal 2014 Emma Watson è ambasciatrice Onu e ha lanciato la campagna HEforSHE che ha l’obiettivo di spingere anche gli uomini a battersi per l’uguaglianza di genere, progetto che è stato subito recepito da altre star come Jared Leto, Hugh Jackman, Harry Styles, Russell Crowe e Eddie Redmayne. « Avevo paura di parole come femminismo, patriarcato, imperialista. Ma adesso non più», si legge nell’intervista.

La metamorfosi da Hermione di Harry Potter ad attrice professionale, con stile (ha lanciato un profilo Instagram dedicato agli outfit ecologici che sfoggia nel suo tour di promozione de La bella e la bestia) e impegnata nel sociale per la Watson è compiuta.